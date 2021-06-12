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Семак: «У „Зенита“ нет предложений по трансферам Азмуна и Дриусси»

сегодня, 18:33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем нападающих Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси в питерском клубе.

У Сердара очень большой потенциал. Что касается предложений, то на сегодняшний день ничего конкретного нет. Азмун и Дриусси начнут подготовку к сезону с нами. Пока никаких разговоров об их отъезде не ведется.

Что касается возможных предложений по другим игрокам, то мы никого не держим, если есть желание перейти в тот или иной клуб. Если условия устраивают и самого футболиста, и «Зенит», то в стремлении оказаться в топ-лиге нет ничего плохого, это футбол.

Ранее сообщалось об интересе «Ромы» и «Милана» к Азмуну, а агент Дриусси заявлял, что аргентинец хочет продолжить выступать за «Зенит».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:34
Азмуна надо однознАчно сохранять, а Дриусси (с учётом лимита) можно в аренду...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 20:32, ред.
Батенька, уважаемый. вас куда то понесло не в ту степь, поэтому прощайте.
BDA8181
BDA8181 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:51
у меня общий ответ тогда что Газаев не топ тренер, украл у Жорже его идей и взял в принцепе то что Жорже пологается для ваше клуба?!))разве нет)) Могу развить эту тему но лень и не охота )) Если вам захочеться то вы можете это найти в сети)) И как бы между прочим))в Россий не было акул тренерского цеха))между нами так сказать)) но чтоб вы не пониковали и не ругались ))я признаю что ЦСКА ))))свои траблы и кубки взял заслуженно))после 2003 годов ))))Удачи , нет смысла в дальнейщей дисскусий.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 19:50
Артемка не желает покинуть родные пенаты,что-бы доказать всем,что он не только руками способен,но и ногами..?))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 19:44
А это общий отве для многих, кто считает что влияние, ЧЕ будет большим, с чем я согласен, а поскольку эти не играют, то какой будет спрос и будет ли вообще никто не знает
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 19:26, ред.
После предложений и барского стола Зенита, сложно предложить игрокам что-то более жирное и заманчивое вне пределов РПЛ
BDA8181
BDA8181 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:19
А где я показал какие то ссылки?!))) Я высказал просто сугубо своё мнения !!! Покажите пожалуйста хоть одну ссылку?!))
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
сегодня в 19:14
Это же хорошо, самим пригодятся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ BDA8181 (раскрыть)
сегодня в 19:14
Ссылки на ЧЕ неуместны, тк ни Азмун, ни дриусси там не играют. Спрос появится на тех, кто на Евро блеснет, а эти могут остаться никому не нужными спокойно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:06
После Евро начнётся движуха. Кто-то блеснёт, а кто-то отсеется. Вот и наступит прояснение, кого лучше взять. А Зениту нужно продать Дриусси, Азмуна можно и оставить...
BDA8181
BDA8181
сегодня в 19:06
Господи что вы себя ведёте как колхоз-клуб!! Будет трансфер говорите,нет трансфера молчите. За чем вбросы !!! Обидно за родной клуб!!! Семак и Газпром валите вы куда подальше!!! ВЫ БЕЗДАРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРи своих выигрывали и радовались , при вас один СТЫД!!! Одно вам в плюс Адвокат и его Ко, так как делал команду он!!!
beefs
beefs
сегодня в 18:54
Радуйтесь, это очень хорошо...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 18:47
на флажке разберут
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:46
Во многих странах, где могли бы заинтересоваться этими футболистами трансферные окна ещё не открылись. И к тому же самая главная футбольная ярмарка на которой могут раскрыться новые яркие игроки стартовала только вчера. Поэтому рано пока говорить о какой-то конкретике, а команды готовые уже сейчас за них торговаться либо не имеют достаточных средств для их покупки, либо не устраивают самих игроков. Так что не стоит торопить события, да к тому же, если они и останутся в клубе, то своим присутствием погоду не испортят, эти футболисты являются одними из лучших в команде на своих позициях.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:35
Ничего удивительного, ещё не время, лето на дворе жара !!!)))
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