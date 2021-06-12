Семак: «У „Зенита“ нет предложений по трансферам Азмуна и Дриусси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем нападающих Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси в питерском клубе.
У Сердара очень большой потенциал. Что касается предложений, то на сегодняшний день ничего конкретного нет. Азмун и Дриусси начнут подготовку к сезону с нами. Пока никаких разговоров об их отъезде не ведется.
Что касается возможных предложений по другим игрокам, то мы никого не держим, если есть желание перейти в тот или иной клуб. Если условия устраивают и самого футболиста, и «Зенит», то в стремлении оказаться в топ-лиге нет ничего плохого, это футбол.
Ранее сообщалось об интересе «Ромы» и «Милана» к Азмуну, а агент Дриусси заявлял, что аргентинец хочет продолжить выступать за «Зенит».