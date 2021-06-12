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Эмболо — лучший игрок матча Уэльс — Швейцария

сегодня, 18:23
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс1 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против сборной Уэльса (1:1).

Форвард провёл на поле 90 минут, отметившись забитым голом. Эмболо совершил 6 ударов по воротам (3 в створ), выиграл 4 воздушных дуэли, сделал 3 успешные обводки, 2 ключевых паса, а точность его передач составила 87 процентов.

Эмболо — лучший игрок матча Уэльс — Швейцария

Напомним, что лучшим игроком первого матча Евро-2020 между Италией и Турцией (3:0) стал защитник итальянцев Леонардо Спинаццола.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:51
Долго будет Сеферович вспоминать угробленные моменты в первом тайме. Все же гости 70 минут имели подавляющее преимущество, счет мог быть крупным уже в первом тайме. Но реализация подвела. Эмболо красиво положил, но этого не хватило для победы. В концовке Уэльс резко добавил, а у швейцарцев игра несколько разладилась. В итоге Уэльс сумел додавить и свести матч к ничьей.
Игра длится 90 минут, малейшая расслабленность может быть наказана, что и произошло.
Эмболо понравился, думаю, парень еще проявит себя на этом чемпионате.
Всем здоровья.
David Young
David Young ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 18:49
Не совсем так, но он был лидером и лучшим игроком, причём как атаки, так и команды в целом.
David Young
David Young
сегодня в 18:34
Абсолютно заслуженно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 18:33
Соло тащил швейцарцев
Gahi
Gahi
сегодня в 18:26
Молодец хорошую провёл игру и был заметен своим желанием забить гол.
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