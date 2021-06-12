Эмболо — лучший игрок матча Уэльс — Швейцария

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против сборной Уэльса (1:1).
Форвард провёл на поле 90 минут, отметившись забитым голом. Эмболо совершил 6 ударов по воротам (3 в створ), выиграл 4 воздушных дуэли, сделал 3 успешные обводки, 2 ключевых паса, а точность его передач составила 87 процентов.
Напомним, что лучшим игроком первого матча Евро-2020 между Италией и Турцией (3:0) стал защитник итальянцев Леонардо Спинаццола.
Игра длится 90 минут, малейшая расслабленность может быть наказана, что и произошло.
Эмболо понравился, думаю, парень еще проявит себя на этом чемпионате.
Всем здоровья.
Игра длится 90 минут, малейшая расслабленность может быть наказана, что и произошло.
Эмболо понравился, думаю, парень еще проявит себя на этом чемпионате.
Всем здоровья.