Эмболо — лучший игрок матча Уэльс — Швейцария

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сегодня, 18:23

Нападающий сборной Швейцарии признан лучшим игроком матча группового этапа Евро-2020 против сборной Уэльса (1:1).

Форвард провёл на поле 90 минут, отметившись забитым голом. Эмболо совершил 6 ударов по воротам (3 в створ), выиграл 4 воздушных дуэли, сделал 3 успешные обводки, 2 ключевых паса, а точность его передач составила 87 процентов.

Напомним, что лучшим игроком первого матча Евро-2020 между Италией и Турцией (3:0) стал защитник итальянцев Леонардо Спинаццола.