В сборной России пошутили над словами Бузовой

Пресс-служба сборной России пошутила над словами известной певицы и актрисы Ольги Бузовой, которая обратилась к футболистам национальной команды.
Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией.
Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией.— Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=Q3M7QxolH50
"Считаем неприемлемым любое вторжение в процесс подготовки команды к решению турнирных задач. Советы излишни, призывы неуместны, а поздравления преждевременны. От винта..."
"Считаем неприемлемым любое вторжение в процесс подготовки команды к решению турнирных задач. Советы излишни, призывы неуместны, а поздравления преждевременны. От винта..."