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В сборной России пошутили над словами Бузовой

14 июня 2021, 19:14
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-служба сборной России пошутила над словами известной певицы и актрисы Ольги Бузовой, которая обратилась к футболистам национальной команды.

Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
14 июня в 22:37
Да-да! 😁🤣😂
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ sir_Alex (раскрыть)
14 июня в 21:48
Есть и другой у него про Бузову
Сп62
Сп62 ответ stasil (раскрыть)
14 июня в 21:32
Может из-за таких комментаторов и наш биатлон пришёл в упадок. Раньше смотрел с удовольствием, затем стал смотреть без звука, теперь вообще не смотрю. Не хочется портить настроение.
sir_Alex
sir_Alex
14 июня в 21:27
В лобное место я Бузову, я Бузову! Э. Суровый 😃😃😃
stasil
stasil
14 июня в 20:55
Бросил смотреть биатлон из-за 12, теперь матч-тв потеряет и футбол. Тина убери его с экрана. Это ниже дна
Futurista
Futurista
14 июня в 20:01
Финский юмор в исполнении сб. России...значит готовятся к матчу)...
ТТ
ТТ
14 июня в 19:54, ред.
Нормальный пост от Бузовой,по моему она в точку попала со своим"что"!))
Футболтус
Футболтус
14 июня в 19:48
Все такие юмористы, одни лучше другой
particular
particular
14 июня в 19:39, ред.
Полагал, что вместо сопле@уйства сподобятся на что-то более существенное, типа:
"Считаем неприемлемым любое вторжение в процесс подготовки команды к решению турнирных задач. Советы излишни, призывы неуместны, а поздравления преждевременны. От винта..."
1bear
1bear
14 июня в 19:37
какой юмор,такая и игра - убожество
rubinovyi2
rubinovyi2
14 июня в 19:32
Хотелось-бы мозги,но увы,тут похоже проблемы,при чем у обоих...)))
112910415
112910415
14 июня в 19:29
мрак и ужас
Ironigor
Ironigor ответ dimagas2 (раскрыть)
14 июня в 19:27
Ну разве только если так , то точно Надо!!!
dimagas2
dimagas2 ответ Ironigor (раскрыть)
14 июня в 19:24
надо Федя,надо)))
Брулин
Брулин
14 июня в 19:16
Вместо того, чтобы объявить бойкот Матчу, Сборная сейчас еще это тащит дальше.. Долбанный долбанный позор..
Ironigor
Ironigor
14 июня в 19:16
Не надо !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 июня в 19:16
А я больше никогда не включу МАТЧ ТВ до начала матча:
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