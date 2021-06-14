В сборной России пошутили над словами Бузовой

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14 июня 2021, 19:14

Пресс-служба сборной России пошутила над словами известной певицы и актрисы Ольги Бузовой, которая обратилась к футболистам национальной команды.

Кажется, мы знаем, что включит Станислав Саламович на установке перед матчем с Финляндией.