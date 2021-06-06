Игрок сборной Украины поздравил Зинченко с победой в Лиге чемпионов

Нападающий «Гента» Роман Яремчук жестко пошутил над полузащитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, поздравив его с победой в Лиге чемпионов.
Зинченко после такой шутки заявил Яремчуку:
Очень некрасиво.
В финале «горожане» уступили «Челси», а единственный гол был забит после ошибки украинского футболиста, который не смог сдержать Кая Хаверца.
Накануне Зинченко заявил, что в сборной Украины его «реанимировали после поражения в финале ЛЧ».
Жаль, симметричные ответы на долб..ские шутки никогда в голову не приходят в реальной жизни вовремя)))
Жаль, симметричные ответы на долб..ские шутки никогда в голову не приходят в реальной жизни вовремя)))
Тогда понятно, почему Зинченко помог команде Русского олигарха)
Тогда понятно, почему Зинченко помог команде Русского олигарха)
Если бы не Сашка Зинченко никто бы и не знал этого,кк его?
Если бы не Сашка Зинченко никто бы и не знал этого,кк его?
У Зинченко еще все впереди ...а этому персонажу стоит извинится и естественно не рассчитывать даже на кубок лиги европы с бельгийским клубом...
У Зинченко еще все впереди ...а этому персонажу стоит извинится и естественно не рассчитывать даже на кубок лиги европы с бельгийским клубом...
Троллинг 80-го лэвэла)))
Троллинг 80-го лэвэла)))