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Игрок сборной Украины поздравил Зинченко с победой в Лиге чемпионов

вчера, 18:51
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Нападающий «Гента» Роман Яремчук жестко пошутил над полузащитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко, поздравив его с победой в Лиге чемпионов.

Зинченко после такой шутки заявил Яремчуку:

Очень некрасиво.

В финале «горожане» уступили «Челси», а единственный гол был забит после ошибки украинского футболиста, который не смог сдержать Кая Хаверца.

Накануне Зинченко заявил, что в сборной Украины его «реанимировали после поражения в финале ЛЧ».

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 17:33
вы знаете о чем говорят при встречи (два дружбана) Ромка с Сашкой?...Вам то какое до этого дело?
galem72
galem72
сегодня в 12:16
Именно нападающему Гента, которому плей-офф ЛЧ только снится, и троллить финалиста этого турнира.
112910415
112910415
сегодня в 09:13
атмосферу в сборной такие штуки не улучшают
Klaus-S
Klaus-S ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 06:00
Само собой. Но Роман очень амбициозный парень. В ближайший год может перейти в хороший итальянский клуб .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:59
В сборной павлина тоже есть такой же идиот.
Asper
Asper
сегодня в 01:24
Надо было сказать, что тебя тоже с чемпионством в той никому не интересной з..упе, в которой ты играешь. (Гент занял 2 место, если кто не в курсе)
Жаль, симметричные ответы на долб..ские шутки никогда в голову не приходят в реальной жизни вовремя)))
abramjan
abramjan ответ Feanor1993 (раскрыть)
вчера в 21:56
Я вот тоже думал что это не случайность а рука кремля и его просто купили)
abramjan
abramjan ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 21:55
А как вы думаете?они же себя украинцами называют...или Марио где то говорил что он русский?
Feanor1993
Feanor1993 ответ abramjan (раскрыть)
вчера в 21:51
Видимо агенты Кремля)
Тогда понятно, почему Зинченко помог команде Русского олигарха)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 21:26
Типичный сальный юмор
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:14
Зинченко хотя бы играл в финале лч,а этот как его там-Яремчук кто вообще такой?!
Если бы не Сашка Зинченко никто бы и не знал этого,кк его?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:14
А где там шутка ?
Little Caprice
Little Caprice ответ abramjan (раскрыть)
вчера в 21:08
А должны? У нас вон Марио тоже не шибко хочет.
abramjan
abramjan
вчера в 20:56
А шо не на державной мове калякают?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:25
Дык он его поздравил с тем что тот гол привёз,издевается гад,а издеваться надо искренне,от души,как я сейчас!😜
valt134
valt134 ответ Klaus-S (раскрыть)
вчера в 20:17
Может и так. Но Гент не уровень Ман Сити.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:14
Дык Челси ушастого взял, а Зинченко в МС... Или я что то путаю))? Или Вы не читаете статьи?)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:05
Позитив при подготовке это полезно
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:03
Троллинг сродни покусыванию друг друга Спартаком и ЦСКА. Если бы сам выиграл ЛЧ и так потроллил - это одно, а когда сам эту ЛЧ только ве сне видишь и насмехаешься над финалистом, то...это не от большого ума.
Klaus-S
Klaus-S ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 19:58
Не такая он и бездарь. Больше 20 голов за Гент в этом сезоне.
praporchik zadov
praporchik zadov ответ Рыжая Борода (раскрыть)
вчера в 19:52
Финал лч у яремчука может быть только на плейстзйшон....
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:50
Как минимум не корректно к своему соотечественнику....
У Зинченко еще все впереди ...а этому персонажу стоит извинится и естественно не рассчитывать даже на кубок лиги европы с бельгийским клубом...
valt134
valt134
вчера в 19:46
За такую шутку можно и по кюьнику отхватить. Яремчук как футболист и близко к Зинченко не стоит. БЕЗДАРЬ с одной извилиной.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:44
Он хотя бы в финале был...Яремчуку возможно даже в плей-офф ЛЧ никогда не получится сыграть.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 19:40
при всем желании, Зинченко не сможет никогда так протроллить игрока Гента...
allemz
allemz
вчера в 19:29
Зине видно не понравилась эта "щудка" как бы его не пытались на "хаха" пробить, Яремчук будто 3 часа составлял и по памяти это выговаривал, создается впечатление не очень умного человека, вот если бы он это сделал в костюме дзюб-пула, можно было списать на толерантность к питерским тенденциям
112910415
112910415
вчера в 19:27
плохая шутка, очень плохая
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 19:23
Тупая шутка
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:18
Теперь Роман Яремчук является номинантом на звание "Автор самой тупой шутки года".
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
вчера в 19:17
Это то, что объединяет украинцев и англичан. И одних и других радует горе ближнего.)
Троллинг 80-го лэвэла)))
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