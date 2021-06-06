Игрок сборной Украины поздравил Зинченко с победой в Лиге чемпионов

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вчера, 18:51

Нападающий «Гента» жестко пошутил над полузащитником «Манчестер Сити» , поздравив его с победой в Лиге чемпионов.

Зинченко после такой шутки заявил Яремчуку:

Очень некрасиво.

В финале «горожане» уступили «Челси», а единственный гол был забит после ошибки украинского футболиста, который не смог сдержать Кая Хаверца.