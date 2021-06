«Спартак» подшутил над Роналду

Официальный аккаунт «Спартака» в твиттере опубликовал видео, высмеивающее штрафной в исполнении форварда «Ювентуса» и сборной Португалии .

В недавнем товарищеском матче с Израилем (4:0) Роналду неудачно исполнил штрафной удар, послав мяч высоко на трибуны.

Англоязычный твиттер «Спартака» опубликовал видео, на котором мяч после удара португальца в Лиссабоне попадает в ворота на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Ролик заканчивается классическим празднованием гола Роналду.

«Только Криштиану может забить такой гол», — гласит подпись к видео.

ONLY Cristiano can score a goal like this 🥶 pic.twitter.com/oJrt8TsePg