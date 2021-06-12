«Спартак» подшутил над Роналду

Официальный аккаунт «Спартака» в твиттере опубликовал видео, высмеивающее штрафной в исполнении форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
В недавнем товарищеском матче с Израилем (4:0) Роналду неудачно исполнил штрафной удар, послав мяч высоко на трибуны.
Англоязычный твиттер «Спартака» опубликовал видео, на котором мяч после удара португальца в Лиссабоне попадает в ворота на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Ролик заканчивается классическим празднованием гола Роналду.
«Только Криштиану может забить такой гол», — гласит подпись к видео.
ONLY Cristiano can score a goal like this 🥶 pic.twitter.com/oJrt8TsePg— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 11, 2021
Также в этом матче Роналду забил свой 104-й гол за Португалию. До мирового рекорда ему осталось 5 мячей.
Максименко опять вышел из ворот, как тогда когда ему Рыков со своей половины забивал.
Максименко опять вышел из ворот, как тогда когда ему Рыков со своей половины забивал.