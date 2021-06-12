ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Россия. Премьер-Лига 2020/2021

«Спартак» подшутил над Роналду

сегодня, 02:20
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия4 : 0Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

Официальный аккаунт «Спартака» в твиттере опубликовал видео, высмеивающее штрафной в исполнении форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В недавнем товарищеском матче с Израилем (4:0) Роналду неудачно исполнил штрафной удар, послав мяч высоко на трибуны.

Англоязычный твиттер «Спартака» опубликовал видео, на котором мяч после удара португальца в Лиссабоне попадает в ворота на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Ролик заканчивается классическим празднованием гола Роналду.

«Только Криштиану может забить такой гол», — гласит подпись к видео.

Также в этом матче Роналду забил свой 104-й гол за Португалию. До мирового рекорда ему осталось 5 мячей.

Все новости
Слуцкий — о сборах «Рубина»: «Пусть тренируется тот, кто не умеет играть»
08 июня Комментарии12
«Спартак» пошутил над Васиным, сравнив его с Филом Джонсом из МЮ
07 июня ФотоКомментарии31
«Я подписал тебя в „Ньюкасл“». Гризманн пошутил над Мбаппе
07 июня ВидеоКомментарии10
Игрок сборной Украины поздравил Зинченко с победой в Лиге чемпионов
06 июня ВидеоКомментарии37
«Зенит» подколол Киркорова, который перепутал Оздоева с Фернандесом
04 июня ВидеоКомментарии17
«Он по-русски говорит?» Киркоров перепутал Оздоева с Марио Фернандесом
04 июня ВидеоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 06:44
Два 56а — это сила. Че уж
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:53
Роналду этого даже не заметит.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
сегодня в 04:43
Хорошо, что Роналду не в курсе, что такое спартак.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:17
Это называется не подшутил, а совсем наоборот.
Максименко опять вышел из ворот, как тогда когда ему Рыков со своей половины забивал.
ABir
ABir
сегодня в 03:52
Пошутили, и пошутили.. скорее всего он и не смотрел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:54
Отвлекают от Заремы ..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100