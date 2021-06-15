В Копенгагене появилась стена Кристиана Эриксена

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15 июня 2021, 07:54

В Копенгагене появилась стена полузащитника сборной Дании .

Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт Евро-2020 в Копенгагене, каждый желающий может оставить на стене пожелание 29-летнему футболисту, который в данный момент находится в больнице. Организаторы проекта фотографируют пожелания и рисунки, а затем отправляют их семье Эриксена.

На 42-й минуте матча Дания — Финляндия (0:1) хавбек «Интера» упал на газон и потерял сознание. Врачи долго оказывали игроку помощь на футбольном поле, после чего Эриксен был госпитализирован. Позже стало известно, что датчанин пережил остановку сердца. Сейчас футболист находится в сознании, его состояние стабильно.