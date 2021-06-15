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В Копенгагене появилась стена Кристиана Эриксена

15 июня 2021, 07:54
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

В Копенгагене появилась стена полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт Евро-2020 в Копенгагене, каждый желающий может оставить на стене пожелание 29-летнему футболисту, который в данный момент находится в больнице. Организаторы проекта фотографируют пожелания и рисунки, а затем отправляют их семье Эриксена.

На 42-й минуте матча Дания — Финляндия (0:1) хавбек «Интера» упал на газон и потерял сознание. Врачи долго оказывали игроку помощь на футбольном поле, после чего Эриксен был госпитализирован. Позже стало известно, что датчанин пережил остановку сердца. Сейчас футболист находится в сознании, его состояние стабильно.

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Все комментарии
Iv the Lucky
Iv the Lucky ответ Lewa2708 (раскрыть)
15 июня в 10:03
Только стена Цоя появилась после его смерти , а Эриксен жив. Так что я солидарен с предыдущим высказыванием , по мне это перебор
Lewa2708
Lewa2708 ответ Сантус (раскрыть)
15 июня в 09:23, ред.
Это организовали в Дании, не у вас во дворе. Для русского Цой такой же идол, как и для датчанина Эриксен.
Сантус
Сантус
15 июня в 08:48, ред.
Не сочтите за цинизм,но Эриксен не Цой,он жив и молод.Зачем превращать инцидент со здоровьем в некое идолопоклонничество?Вечно всё доводят до абсурда....
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
15 июня в 08:32
тоже напишу
здоровья пацану
STVA 1
STVA 1
15 июня в 08:13
Здоровья парню!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 07:55
Они просто молодцы...
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