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Портрет Черчесова изобразили на фасаде дома во Владикавказе

сегодня, 12:34

Руководитель агентства «Новатек Арт» Иван Пантелеев рассказал, что портрет главного тренера сборной России Станислава Черчесова появился на фасаде пятиэтажного дома во Владикавказе (Северная Осетия). Тренер является уроженцем данного региона.

«Портрет Станислава Черчесова изображен на фасаде пятиэтажного дома во Владикавказе. Высота рисунка — 15 метров, ширина — 16. Сегодня мы завершили работу», - сказал Пантелеев.

Портрет Черчесова изобразили на фасаде дома во Владикавказе

Ранее сообщалось, что фан-зону Евро-2020 в Петербурге украсят граффити на футбольную тему.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 14:43
почему бы и нет
112910415
112910415
сегодня в 13:20
но почему ДО Евро, а не после ?!
логично же после триумфа !..
МапС
МапС
сегодня в 13:08
Осталось дать героя и поставить бюст.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:52
Сколько тут "добрых отзывчивых" людей .
Молодцы парни кто это нарисовал !!!
Сантус
Сантус ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Нимб у него ещё на фотке с Роналду на кубке Федераций нарисовался .)
Сантус
Сантус
сегодня в 12:44
Если жильцы пятого этажа вместе вечером включат свет,у Стасика появятся рога...)
ошалевший
ошалевший
сегодня в 12:39
через пару недель помидорами закидают
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:38
Нимб забыли подрисовать.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:35
Ну все ..теперь можно цветы возлагать...:)))
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