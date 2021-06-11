Портрет Черчесова изобразили на фасаде дома во Владикавказе

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сегодня, 12:34

Руководитель агентства «Новатек Арт» Иван Пантелеев рассказал, что портрет главного тренера сборной России появился на фасаде пятиэтажного дома во Владикавказе (Северная Осетия). Тренер является уроженцем данного региона.

«Портрет Станислава Черчесова изображен на фасаде пятиэтажного дома во Владикавказе. Высота рисунка — 15 метров, ширина — 16. Сегодня мы завершили работу», - сказал Пантелеев.

Ранее сообщалось, что фан-зону Евро-2020 в Петербурге украсят граффити на футбольную тему.