В Петербурге открыли станцию метро «Зенит», где выставили трофеи клуба

Станцию метро «Зенит» (бывшую «Новокрестовскую») официально открыли для пассажиров 10 июня.
На платформах станции установлены восемь витрин с копиями трофеев питерского клуба, а вице-губернатор города Максим Соколов заявил, что метрополитен полностью готов к работе во время проведения Евро-2020.
Напомним, что решение о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит» было принято летом прошлого года.
Но для вас играя с вардарами дандолками лариссами гентами это престиж))))
Но для вас играя с вардарами дандолками лариссами гентами это престиж))))
Удачи нашей сборной в домашних играх в Санкт-Петербурге!..
Удачи нашей сборной в домашних играх в Санкт-Петербурге!..