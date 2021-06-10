ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

В Петербурге открыли станцию метро «Зенит», где выставили трофеи клуба

вчера, 16:32

Станцию метро «Зенит» (бывшую «Новокрестовскую») официально открыли для пассажиров 10 июня.

На платформах станции установлены восемь витрин с копиями трофеев питерского клуба, а вице-губернатор города Максим Соколов заявил, что метрополитен полностью готов к работе во время проведения Евро-2020.

Напомним, что решение о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит» было принято летом прошлого года.

Все новости
Зенит
Источник: fontanka.ru
«Русская связь». Чорлука опубликовал фото с Оличем
Вчера, 21:56 ФотоКомментарии2
Фаны «Лацио» зарисовали лицо на фреске с Моуриньо дымом от сигареты Сарри
Вчера, 13:40 ФотоКомментарии10
Сотрудник «Ман Сити» выставил на продажу машину, которую ему подарил Агуэро
Вчера, 09:03 Комментарии10
Акинфеев: «Буду на Евро»
09 июня Комментарии23
Стогниенко и Талалаев прокомментируют матч Бельгия — Россия
09 июня Комментарии6
Руни на отдыхе встретился с бывшими партнёрами по «Манчестер Юнайтед»
08 июня ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:29
Ограничились видео с рукой -базукой))))
nikot
nikot
вчера в 20:13
Беспределят,никого не спросив!Спб переименуйте в Миллерград!
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 20:10
Нужно посетить...
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:46
Боярский там работает экскурсоводом
allemz
allemz
вчера в 18:30
Не хватает позолоченного бюста Дзюбы в стиле "Рука Бога", похожего на самую известную работу скульптора Карла Миллеса
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:20
Хорошо когда есть что показать!
ЛОСЬ РОГАТЫЙ
ЛОСЬ РОГАТЫЙ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:59
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 16:59
    А в вагонах вместо рекламы будут показывать на мониторах видео с Дзюбой
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 16:55
    Хорошая идея. Болельщикам Зенита она понравится
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:54
    Зениту есть что показать людям на станции своего имени. КУЕФА и СКУЕФА много чего стОят. Не говоря про внутренние трофеи. Как житель области, хочу чтобы станция работала и после окончания ЕВРО 2020. Команда заслужила любовь города своими результатами.
    Удачи нашей сборной в домашних играх в Санкт-Петербурге!..
    Doping87
    Doping87
    вчера в 16:51, ред.
    Открыть новую станцию и переименовать старую вещи очень разные.
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    вчера в 16:43
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100