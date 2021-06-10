В Петербурге открыли станцию метро «Зенит», где выставили трофеи клуба

1623331954

вчера, 16:32

Станцию метро «Зенит» (бывшую «Новокрестовскую») официально открыли для пассажиров 10 июня.

На платформах станции установлены восемь витрин с копиями трофеев питерского клуба, а вице-губернатор города Максим Соколов заявил, что метрополитен полностью готов к работе во время проведения Евро-2020.

Напомним, что решение о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит» было принято летом прошлого года.