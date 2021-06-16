Чепчугов: «С Финляндией нужно играть с позиции силы»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал предстоящий матч группы B Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

Психологическую драму после матча с Бельгией следует откинуть в сторону. Положительная динамика в виде набранных очков в игре с Финляндией будет извинением для страны и болельщиков. Как говорится: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал!» Для нас будет положительным результатом, если с Финляндией мы сыграем с позиции силы. Удачи сборной, только вперед!