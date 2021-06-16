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Чепчугов: «С Финляндией нужно играть с позиции силы»

16 июня 2021, 10:37
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал предстоящий матч группы B Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

Психологическую драму после матча с Бельгией следует откинуть в сторону. Положительная динамика в виде набранных очков в игре с Финляндией будет извинением для страны и болельщиков. Как говорится: «Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик, кто падал и вставал!» Для нас будет положительным результатом, если с Финляндией мы сыграем с позиции силы. Удачи сборной, только вперед!

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло уверен, что россияне способны легко выйти из группы.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июня в 11:42
правильно говорит
однако, от слова до дела - "дистанция огромного размера "
Сидор новый
Сидор новый
16 июня в 11:31
Посмотрим что наиграете
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июня в 11:25
Оптимистическая трагедия епрст. Драма не в том, что проиграли, драма в том, что, как проиграли. Если до сих пор не дошло, то грабли не заставят долго ждать.
Gahi
Gahi
16 июня в 11:21, ред.
Все хотят победы для сборной, поэтому и критики в её адрес достаточно много и она вполне справедлива учитывая какую игру показала команда в первом туре против Бельгии играя у себя дома, и эта игра оказалась самой худший из тех которые мы видели в первом туре. Помимо силы ещё нужен интеллект на поле с помощью которого можно контролировать ход матча и созидать на поле вовремя игры. Будем надеяться что все те критические замечания которые были адресованы в адрес сборной будут услышаны в команде. И каждый кто выйдет на поле против Финляндии в стартовом составе  приложит все усилия и свой интеллект, чтобы победить в этом матче и создать праздник которого так долго ждут болельщики. Удачи
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
16 июня в 10:55
И психологический ужас для болельщиков сборной России.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 10:53
С бельгийцами была не психологическая драма, а психологическое, тактическое и функциональное бессилие.
beefs
beefs
16 июня в 10:40
все хотят победу, но и ничейка будет достойным проигрышем для нашей сборной...
Остапчук 67
Остапчук 67
16 июня в 10:39
Ещё один эксперт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 10:39
Кто бы спорил...
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