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Пономарёв — об уходе Олича из ЦСКА: «Очень похоже на саботаж с его стороны»

16 июня 2021, 07:13

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера армейского клуба.

Боже мой! Почему так произошло? С ним же только подписали контракт, и сейчас он уходит? Интересная ситуация. Просто обалденная ситуация! Такого я ещё никогда не видел. То он даёт согласие, принимает команду. Его представляют команде. И через полгода с ним расторгают контракт? Олич и ЦСКА должны объяснить реальные причины расторжения контракта! Объяснение какое-то должно быть тому, что произошло. Олич ставит команду в неудобное положение! Это что такое вообще? Очень похоже на саботаж с его стороны. Это даже трудно представить, что он отказывается от работы в команде, куда его приглашали.

Болельщики уже нацелились на него, смирились с тем, что он пришёл без какого-либо опыта работы, надеялись, что он внесёт что-то новое в команду. Сделали выбор в пользу Олича, хотя Вася Березуцкий тоже хотел стать главным тренером. По итогу потеряли обоих. А завтра уже начинаются сборы. Теперь надо искать нового главного тренера. Но по-быстрому ты главного тренера не найдёшь! Пригласить кого попало чтобы закрыть позицию? Нет! Это серьёзный вопрос. Я даже не знаю, как на это реагировать. Непонятная для меня ситуация.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
16 июня в 14:29
Нам до спартаковского бардака как раком ползти до Китая.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
16 июня в 12:40
Задача-то может и стоит,только чемпионство,уже лет пять,как куда-то все убегает...))
Кандидатура,уж не сам ли Гинер..?)))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
16 июня в 12:19
Последнее интервью Гинера.

Гинер: перед ЦСКА всегда стоит задача победить в чемпионате России

Возможно появилась кандидатура тренера под эти задачи.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 июня в 12:16
А что тут не удобного ??? Увольнять в тот момент когда Олич прилетел в клуб для выезда на сборы удобно, а озвучить о том что нашли нового тренера не удобно ??!
Почему до сих пор никто из руководства клуба ничего не объяснил, почему молчит пресс-служба ??? Это говорит лишь о том, что наверху что-то идёт не по плану. И это очень не приятная ситуация, можно даже сказать и по хуже. Как то так. Посмотрим что нам скажут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
16 июня в 11:57
А мне кажется все проще. На горизонте возникла авторитетная фигура нового главного (не чета Оличу). Вести официальные переговоры при "живом" Оличе неудобно. Поэтому и..... Думаю через дней 10 всплывет фигура Жардима, или Индзаги, или на худой конец Федотова.
makkie
makkie ответ Сп62 (раскрыть)
16 июня в 11:45
У себя оставят, никому не отдадут)
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
16 июня в 11:40
Все молчат , и это и есть очень не хорошо.
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
16 июня в 11:37
Теперь осталось узнать, кто же инициатор переворота. Кто-то же должен быть крайним? Почему молчит совет директоров?
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
16 июня в 11:31
Теперь эстафетная палочка в руках ЦСКА. Кому передадут?
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
16 июня в 11:22
Ты так радовался подобным вещам в Спартаке.
Что ж, теперь этот бардак дошёл до цска, с чем и поздравляю.
Бумеранг вернулся!)
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
16 июня в 11:11
Олича обидели,а он только приехал тренировать команду,а тут упс облом
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 10:32
Олич прилетел в Москву, чтобы начать сборы. Встретился с руководством, озвучил планы, также обозначил позиции которые нужно усилить, назвал имена "туристов" , которым пора "путешествовать в другие клубы. Похоже , что Орешкину это не понравилось. Короче договориться не смогли. Шараханья руководства в последнее время могут привести к плачевным результатам.
Ждем нового главного.
Всем здоровья.
oFANATo
oFANATo
16 июня в 10:23
Олич изначально хотел остаться на Евро с сборной Хорватии, а у ЦСКА сборы начинаются с 16 июня. Видимо в руководстве посчитали это не профессионально. Раз ушел из сборной нечего было проситься в ней задержаться в ущерб сборам основной команде ЦСКА.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 09:55
Саботаж или нет могут знать люди изнутри клуба, я бы не рискнул обвинять Олича не зная реальных дел внутри клуба но одназночно произошло событие из ряда вон выходящих, знаю одно, что клуб оказался перед большой проблемой, по сути дела через месяц начинается чемпионат а армейцы фактически без тренера.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 июня в 09:23
Очередной просчет Бабаева. Когда нибудь может сделают оргвыводы и по нему?
Ironigor
Ironigor
16 июня в 08:59, ред.
Ну а теперь предстоит услышать версию руководства ЦСКА.
Но почему-то там тишина 🔕 . Значит это точно было решение принято сверху. И это ни есть хорошо, а можно сказать раскол в верхах. А Олич это просто инструмент для манипуляций, таким было и назначение Олича на пост главного тренера, как и его скорое отлучение от должности. Что-то творится не ладное в стане армейском . То не дали Ганчаренко завершить сезон, а теперь ещё и только поставленному новому тренеру не дали начать подготовительный сезон. Удивительное творится, а руководство продолжает молчать и никак не комментирует происходящее. Будем ждать официальных новостей от клуба. Всем Добра !!!
Остапчук 67
Остапчук 67
16 июня в 08:43
Да он всегда был гнилым
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 июня в 08:40
Он даже не физрук
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 июня в 08:29
При всём уважении к Оличу и Васе ! Ну какие они тренеры для ЦСКА ?
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 08:21
НЕт,старче,это внедрение в футбольный организм чужеродного тела,возглавляемого бесцветным Орешкиным.
sir_Alex
sir_Alex
16 июня в 08:14
А кто поставит самого Олича в неудобное положение?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Serg_Diamond (раскрыть)
16 июня в 08:05
Ну только не команда из ЛЧ
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июня в 08:01
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    16 июня в 07:53
    Вот такая она семья. Любовь непостоянная. Разошлись, как в море корабли.
    "ЦСКА всегда будет первым"-кричали они.
    Олич хотел усиления, а Бабай наверно стал подмигивать и шептать на ухо, типа мы так справимся, только верь в нас).
    112910415
    112910415
    16 июня в 07:51
    детали ещё предстоит узнать
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    16 июня в 07:39
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      16 июня в 07:32
      Это не он ушёл, это его попёрли
      Comentarios
      Comentarios
      16 июня в 07:19
      Лямку что ли не потянул.. ну может быть
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      16 июня в 07:17
      Не справился с обязанностями
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