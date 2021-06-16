Пономарёв — об уходе Олича из ЦСКА: «Очень похоже на саботаж с его стороны»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал новость об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера армейского клуба.
Боже мой! Почему так произошло? С ним же только подписали контракт, и сейчас он уходит? Интересная ситуация. Просто обалденная ситуация! Такого я ещё никогда не видел. То он даёт согласие, принимает команду. Его представляют команде. И через полгода с ним расторгают контракт? Олич и ЦСКА должны объяснить реальные причины расторжения контракта! Объяснение какое-то должно быть тому, что произошло. Олич ставит команду в неудобное положение! Это что такое вообще? Очень похоже на саботаж с его стороны. Это даже трудно представить, что он отказывается от работы в команде, куда его приглашали.
Болельщики уже нацелились на него, смирились с тем, что он пришёл без какого-либо опыта работы, надеялись, что он внесёт что-то новое в команду. Сделали выбор в пользу Олича, хотя Вася Березуцкий тоже хотел стать главным тренером. По итогу потеряли обоих. А завтра уже начинаются сборы. Теперь надо искать нового главного тренера. Но по-быстрому ты главного тренера не найдёшь! Пригласить кого попало чтобы закрыть позицию? Нет! Это серьёзный вопрос. Я даже не знаю, как на это реагировать. Непонятная для меня ситуация.
Но почему-то там тишина 🔕 . Значит это точно было решение принято сверху. И это ни есть хорошо, а можно сказать раскол в верхах. А Олич это просто инструмент для манипуляций, таким было и назначение Олича на пост главного тренера, как и его скорое отлучение от должности. Что-то творится не ладное в стане армейском . То не дали Ганчаренко завершить сезон, а теперь ещё и только поставленному новому тренеру не дали начать подготовительный сезон. Удивительное творится, а руководство продолжает молчать и никак не комментирует происходящее. Будем ждать официальных новостей от клуба. Всем Добра !!!
Но почему-то там тишина 🔕 . Значит это точно было решение принято сверху. И это ни есть хорошо, а можно сказать раскол в верхах. А Олич это просто инструмент для манипуляций, таким было и назначение Олича на пост главного тренера, как и его скорое отлучение от должности. Что-то творится не ладное в стане армейском . То не дали Ганчаренко завершить сезон, а теперь ещё и только поставленному новому тренеру не дали начать подготовительный сезон. Удивительное творится, а руководство продолжает молчать и никак не комментирует происходящее. Будем ждать официальных новостей от клуба. Всем Добра !!!