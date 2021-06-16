ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Давыдов: «Россия должна играть против Финляндии первым номером»

16 июня 2021, 10:02
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Давыдов поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

Думаю, мы всё же первым номером должны играть — бояться нечего. Не люблю выражение «своя игра», но надо показать всё то, что отрабатывается на тренировках, что даёт главный тренер. Надеюсь, с нашей стороны будет открытый футбол с хорошей игровой дисциплиной. В том числе перед своей штрафной и в штрафной тоже. Тогда не будет грубых ошибок, а в остальном по игре мы должны быть сильнее.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал игру с Финляндией самой важной для сборной России.

Все новости
Черданцев назвал лучшие и худшие команды Евро-2020
Сегодня, 00:43 Комментарии8
Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»
Вчера, 23:51 Комментарии8
Черданцев: «Очень надеюсь, что Франция не выйдет из группы»
Вчера, 21:13 Комментарии24
«Крылья»: «По Зиньковскому никаких запросов не было»
Вчера, 16:47 Комментарии6
Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Комличенко в «Ростов»
Вчера, 16:01 Комментарии10
Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
Вчера, 14:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
16 июня в 11:38
Ну да.... тут хоть каким, но лишь бы результат был
RomzesRZN
RomzesRZN
16 июня в 10:55
Я думал уж русский Месси в эксперты подался от безысходности.
YVG
YVG
16 июня в 10:37
Будет играть первым номером, а закончит игру вторым.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 10:27, ред.
Думаю сборной России отрабатывается тактика навесов и забросов на двух столбов в штрафной. Причем до сих пор жива интрига, кто же будет столбом номер два - Заболотный (а нехеровая у меня прическа) или Соболев ( могу нырнуть не хуже Роналду).
нечитайло
нечитайло
16 июня в 10:09
Сегодня все увидим
Василий 50
Василий 50
16 июня в 10:06
А что, возможно по другому?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100