Давыдов: «Россия должна играть против Финляндии первым номером»

Бывший главный тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

Думаю, мы всё же первым номером должны играть — бояться нечего. Не люблю выражение «своя игра», но надо показать всё то, что отрабатывается на тренировках, что даёт главный тренер. Надеюсь, с нашей стороны будет открытый футбол с хорошей игровой дисциплиной. В том числе перед своей штрафной и в штрафной тоже. Тогда не будет грубых ошибок, а в остальном по игре мы должны быть сильнее.