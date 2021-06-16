Канчельскис: «Думаю, Россия победит Финляндию 2:1»

Бывший полузащитник сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча российской команды против Финляндии во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

Обыграем ли Финляндию? Мы сейчас начинаем бросаться в крайности. Мы всех должны обыграть, только не удаётся обыграть. Но нам деваться уже некуда — надо обыгрывать Финляндию. Конечно, тяжело будет взломать оборону финнов. В их матче с датчанами видно было, что они играли на результат, от обороны. Но, конечно, этот случай с Эриксеном очень сильно сломал датчан.

Но, в любом случае, нам надо выходить и обыгрывать финнов. Соперник у нас организованный, у него нет суперзвёзд, но есть команда, которая выполняет установку тренера — за счёт этого они и добились результата в Дании.

Думаю, наша сборная победит 2:1. Должно наконец прорвать, и забить должны. При такой обороне есть вероятность, что пропустим.