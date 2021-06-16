Газизов: «Я полностью доверяю Черчесову. Жду победы России над Финляндией»

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16 июня 2021, 09:38

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

Я полностью доверяю Черчесову. Мы выбрали его главным тренером сборной, поэтому должны всецело доверять и поддерживать — так должно быть в футболе, по-другому не бывает. Жду сегодня победы.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал игру с Финляндией самой важной для сборной России.