Газизов: «Я полностью доверяю Черчесову. Жду победы России над Финляндией»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.
Я полностью доверяю Черчесову. Мы выбрали его главным тренером сборной, поэтому должны всецело доверять и поддерживать — так должно быть в футболе, по-другому не бывает. Жду сегодня победы.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал игру с Финляндией самой важной для сборной России.
А плюсом нам пойдёт ещё и то, что перед матчем с датчанами у наших будет на сутки больше времени на подготовку.
Так что шансы есть. Как их будет использовать Черчесов - скоро увидим...
А плюсом нам пойдёт ещё и то, что перед матчем с датчанами у наших будет на сутки больше времени на подготовку.
Так что шансы есть. Как их будет использовать Черчесов - скоро увидим...