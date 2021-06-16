ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Газизов: «Я полностью доверяю Черчесову. Жду победы России над Финляндией»

16 июня 2021, 09:38
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

Я полностью доверяю Черчесову. Мы выбрали его главным тренером сборной, поэтому должны всецело доверять и поддерживать — так должно быть в футболе, по-другому не бывает. Жду сегодня победы.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал игру с Финляндией самой важной для сборной России.

Все новости
Черданцев назвал лучшие и худшие команды Евро-2020
Сегодня, 00:43 Комментарии8
Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»
Вчера, 23:51 Комментарии8
Черданцев: «Очень надеюсь, что Франция не выйдет из группы»
Вчера, 21:13 Комментарии24
«Крылья»: «По Зиньковскому никаких запросов не было»
Вчера, 16:47 Комментарии6
Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Комличенко в «Ростов»
Вчера, 16:01 Комментарии10
Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
Вчера, 14:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
16 июня в 11:22
победа возможна, а с доверием тренеру всё сложнее тренеру
galem72
galem72
16 июня в 11:22
"...мы выбрали его главным тренером сборной..."

Поподробнее бы этот типок рассказал читателям, кто эти "мы" и когда это "выбирали" черчеса?
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июня в 10:35
Я в него давно не верю
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 10:20
Мы все ждём победы,дождёмся ли?!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 10:09
Один любитель наживы, легких денег и золотых парашютов поддерживает другого, как говорится ворон ворону.....
bashnat013
bashnat013
16 июня в 09:54
Вы вообще о чём финны с Украиной в ничью сыграли,а где наша сборная и Украины это космос,думаю и надеюсь это будет последняя точкка для этого сборища
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 09:52
Когда и как состоялись "выборы" Черчесова главным тренером сборной???Я думал,что его назначили дяди из ГАЗПРОМА.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 09:46
По большому счёту, у России ещё ничего не потеряно. Забить пару голов финнам, а потом можно и проиграть датчанам минимально (если я правильно понимаю регламент и Бельгия выиграет все свои матчи). Но это при самых фиговых раскладах.
А плюсом нам пойдёт ещё и то, что перед матчем с датчанами у наших будет на сутки больше времени на подготовку.
Так что шансы есть. Как их будет использовать Черчесов - скоро увидим...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 июня в 09:42
Жду обыкновенного поражения России. Не верю в эту команду 2018 был ее пик
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100