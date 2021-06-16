Кузнецов: «Есть ощущение, что ЦСКА превращается в плохую версию „Спартака“»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал новость об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера армейцев.
У меня с этой новости только самые удивительные чувства. Зачем тогда надо было его назначать? Они его отстаивали, что это правильно решение и так далее. Правильно решение было не назначать его, я ещё сначала говорил, что с ним ЦСКА никуда не выйдет. Просто одуреть можно от того, кто и как там принимает решения. Есть ощущение, что ЦСКА превращается в плохую версию «Спартака». Это не идёт на пользу футболистам и команде.
Это начало провального сезона? Такие мысли – бред настоящий, такие выводы вообще нельзя делать. Я просто не пойму людей, кому такие размышления могут прийти в голову. Сейчас придёт опытный тренер и объединит людей. В нашей стране всё возможно – даже найти тренера перед сборами и выиграть потом чемпионство. Но я пока не представляю, кто может возглавить клуб из российских тренеров, многие уже заняты. Думаю, что будет зарубежный специалист.
«Спартак» после новости об уходе Олича из ЦСКА опубликовал шуточный пост в твиттере.
Но кони имеют то, что имеют. Посмотрим на развитие событий...
Но кони имеют то, что имеют. Посмотрим на развитие событий...
Если будет тренер с хорошей практикой, а не Олич без тренерского опыта.
До начала сезона ещё месяц многих игроков все равно нет в команде ...разъехались по сборным. Посмотрим кого призовут из тренеров в ЦСКА. Думаю не просто так разошлись с Оличем не имея варианты с новым тренером. Возможно уже с кем то договорились. Скоро узнаем.
Если будет тренер с хорошей практикой, а не Олич без тренерского опыта.
До начала сезона ещё месяц многих игроков все равно нет в команде ...разъехались по сборным. Посмотрим кого призовут из тренеров в ЦСКА. Думаю не просто так разошлись с Оличем не имея варианты с новым тренером. Возможно уже с кем то договорились. Скоро узнаем.