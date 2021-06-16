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Кузнецов: «Есть ощущение, что ЦСКА превращается в плохую версию „Спартака“»

16 июня 2021, 07:39

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал новость об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера армейцев.

У меня с этой новости только самые удивительные чувства. Зачем тогда надо было его назначать? Они его отстаивали, что это правильно решение и так далее. Правильно решение было не назначать его, я ещё сначала говорил, что с ним ЦСКА никуда не выйдет. Просто одуреть можно от того, кто и как там принимает решения. Есть ощущение, что ЦСКА превращается в плохую версию «Спартака». Это не идёт на пользу футболистам и команде.

Это начало провального сезона? Такие мысли – бред настоящий, такие выводы вообще нельзя делать. Я просто не пойму людей, кому такие размышления могут прийти в голову. Сейчас придёт опытный тренер и объединит людей. В нашей стране всё возможно – даже найти тренера перед сборами и выиграть потом чемпионство. Но я пока не представляю, кто может возглавить клуб из российских тренеров, многие уже заняты. Думаю, что будет зарубежный специалист.

«Спартак» после новости об уходе Олича из ЦСКА опубликовал шуточный пост в твиттере.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июня в 16:15
У нас должность уборщицы уже занята, себе оставьте, массажисткой.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ makkie (раскрыть)
16 июня в 12:25
Сколько лет? Последний титул выиграли в 2018 году обыграли Локомотив в Суперкубке России. Три года без титулов не 16 лет!)))))
makkie
makkie ответ Красно Синий воин (раскрыть)
16 июня в 12:20
Ну а в цска это только начинается)
Уже сколько лет без титулов сидите, состав и игра всё хуже )))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
16 июня в 12:16
До плохой версии спартака армейцам очень далеко, при Федуне в «спартаке» было 19 тренеров меньше чем за 20 лет и без чемпинства 16 лет подряд.
RomzesRZN
RomzesRZN
16 июня в 11:11
Все клубы Москвы - плохая версия «Спартака». Другое дело, что цска давно уже даже не второй по силе клуб города. Локомотив, а возможно и Динамо сейчас предпочтительней смотрятся.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
16 июня в 10:38
цска давно было тенью спартака, ничего нового.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Союзник противников (раскрыть)
16 июня в 10:33
Ну так возвращайте Березуцкого тогда, за 100 тыс капусты!). Он был Очень обижен, чуть не плакаль, после Олича). С ним вы будете всегда первыми)).
oFANATo
oFANATo
16 июня в 10:17
Хорошо что руководство оперативно признало свою ошибку, возможно сэкономили сезон.
Если будет тренер с хорошей практикой, а не Олич без тренерского опыта.
До начала сезона ещё месяц многих игроков все равно нет в команде ...разъехались по сборным. Посмотрим кого призовут из тренеров в ЦСКА. Думаю не просто так разошлись с Оличем не имея варианты с новым тренером. Возможно уже с кем то договорились. Скоро узнаем.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 10:07
Не того "коня" запрягли однако.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 09:34
Отодвинули гинера от власти, пошла неразбериха. Денежки, конечно, хорошая штука, но нужно ещё разбираться в футбольной кухне. У Орешкина этого нет, так что судьбе ЦСКА не позавидуешь. Может, всё ещё наладится, но приглашение Олича, без опыта тренерства в клубе - ошибка. А вторая - что не попросили сразу после окончания сезона. Тогда уж и сейчас не надо было гнать, дать поработать 8-10 туров.
Но кони имеют то, что имеют. Посмотрим на развитие событий...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
16 июня в 09:20
Палыча позовите он умеет из абы каких команд делать боевитые коллективы. Хотя бред
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 09:20
За такие сравнения Бог его накажет!
Ironigor
Ironigor
16 июня в 09:08
Я думаю это ещё совсем не конец истории разлада и это очень печально .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
16 июня в 08:54
Салихову зовите пока свободна
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июня в 08:52
Мнение это специалиста похоже на работу Олича в ЦСКА, "сейчас придёт опытный тренер и...")))
bashnat013
bashnat013
16 июня в 08:41
В ЦСКА пока не вернут тренера или не найдут равнозначную замену как Слуцкий так и будет лихорадить
beefs
beefs
16 июня в 08:37
очень похоже на то...
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
16 июня в 08:23
Себе заберите,у вас есть что крошить на гербовые зелёные бумажки.
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 08:22
Нет,ещё расти и расти.До Заремы.
sir_Alex
sir_Alex
16 июня в 08:12
Уже превратились.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
16 июня в 08:03
Осталось только Усатого звать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июня в 07:57
Зовите срочно Бердыева. Чё титьки мять? Алмаз лежит , а они из камней велосипед состряпать думают).
Ну глупый же у нас народец!).
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 июня в 07:54
С приходом Орешкина в клубе появились деньги, но уходит профессионализм, и всё больше спонтанных и случайных людей и решений.
112910415
112910415
16 июня в 07:54
есть ощущение, что в руководстве полный разброд
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 07:46
Типун тебе на язык, не дай Бог, упаси нас от таких мыслей.
shlomo
shlomo
16 июня в 07:41
Да уж есть с кем сравнивать...:))))
КЭТиК
КЭТиК
16 июня в 07:41
Нельзя сравнивать несравнимое.
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