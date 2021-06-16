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Сёмин: «Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной»

16 июня 2021, 09:17
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал предстоящий матч второго тура Евро-2020 между сборными России и Финляндии.

Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной. Он может дать шанс бороться и за выход из группы, и за высокие места. Игру с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Команде нужно больше энтузиазма и оптимизма, а нам всем — поболеть, создать хорошую атмосферу. Думаю, наша команда справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться за кубок.

Победа финнов осложнила турнирную таблицу, но Финляндия — это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник выстроит большую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас всё сложится хорошо.

Ранее Соккер.ру подготовил превью к матчу Финляндия — Россия.

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alexcc2009
alexcc2009
16 июня в 09:56
Оборону мы вскрываем не очень хорошо, забивать не умеем, физика на 0, но за кубок ясен пень поборимся
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 09:55
Поразительное косоглазие! Цель осталась одна :"Спасти рядового тренерского цеха Черчеса"!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 июня в 09:44
Надежда умирает последней. Верим Палыч , тебе верим.
Ironigor
Ironigor
16 июня в 09:30
Вот таковы реалии,только одной надеждой и живём !!!
Удачи сборной России в сегодняшнем противостоянии !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 09:23
А потом будет с Данией...
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