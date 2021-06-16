Кьеллини стал рекордсменом сборной Италии по числу матчей на Евро

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16 июня 2021, 22:29

Защитник сборной Италии установил рекорд по количеству матчей в составе команды на чемпионатах Европы.

36-летний футболист вышел в стартовом составе итальянской сборной на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Швейцарии.

Этот матч стал для Кьеллини 14-м в составе сборной Италии, что является рекордным показателем среди полевых игроков.

Следом за Кьеллини в рейтинге «старожилов» итальянской сборной следуют Антонио Кассано, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини и Леонардо Бонуччи. Последний тоже оказался в стартовом составе Италии на игру со Швецарией. Все они провели по 13 матчей за сборную.

Абсолютный рекорд среди всех итальянских футболистов принадлежит голкиперу Джанлуиджи Буффону (17 матчей).

Также недавно Кьеллини вышел на 4-е место по числу матчей за «Ювентус».