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Кьеллини стал рекордсменом сборной Италии по числу матчей на Евро

16 июня 2021, 22:29
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия3 : 0Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини установил рекорд по количеству матчей в составе команды на чемпионатах Европы.

36-летний футболист вышел в стартовом составе итальянской сборной на матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Швейцарии.

Этот матч стал для Кьеллини 14-м в составе сборной Италии, что является рекордным показателем среди полевых игроков.

Следом за Кьеллини в рейтинге «старожилов» итальянской сборной следуют Антонио Кассано, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини и Леонардо Бонуччи. Последний тоже оказался в стартовом составе Италии на игру со Швецарией. Все они провели по 13 матчей за сборную.

Абсолютный рекорд среди всех итальянских футболистов принадлежит голкиперу Джанлуиджи Буффону (17 матчей).

Также недавно Кьеллини вышел на 4-е место по числу матчей за «Ювентус».

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Брулин
Брулин
16 июня в 23:05
Монстр. Здоровья Капитану, это самое главное
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июня в 22:37
Но великим пока не стал, удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 22:36
Мог бы еще гол сегодня записать, но судьи игру рукой усмотрели, обидно:
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 22:31
Скоро Буфона догонит
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