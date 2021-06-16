Миранчук и Дзюба получили лучшие оценки в первом тайме матча с Финляндией

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16 июня 2021, 16:57

Сборная России обыгрывает сборную Финляндии со счётом 1:0 после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.

Лучшие оценки в первой половине игры по версии сайта Whoscored имеют (7.4), отметившийся голом, и (7.4), записавший на свой счёт результативную передачу. Худший балл в составе сборной России у (6.1), который появился на поле вместо травмированного Марио Фернандеса.