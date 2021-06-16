Миранчук и Дзюба получили лучшие оценки в первом тайме матча с Финляндией

Сборная России обыгрывает сборную Финляндии со счётом 1:0 после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.
Лучшие оценки в первой половине игры по версии сайта Whoscored имеют Алексей Миранчук (7.4), отметившийся голом, и Артём Дзюба (7.4), записавший на свой счёт результативную передачу. Худший балл в составе сборной России у Вячеслава Караваева (6.1), который появился на поле вместо травмированного Марио Фернандеса.
Учи матчасть. В обоих случаях не игровой эпизод.
Учи матчасть. В обоих случаях не игровой эпизод.
это проблемы фина что он такой хлипкий!!!
Марио-Здоровья!!!
это проблемы фина что он такой хлипкий!!!
Марио-Здоровья!!!
Рукаку лучший???....))))
Рукаку лучший???....))))
Ну, конечно. Про го...ще питерское Оздоева, только сказал, что он на жёлтой. А чего так пресно то сказано? Это ведь вообще самое слабое звено в сборной, непонятно по каким причинам вызываемое.
Ну, конечно. Про го...ще питерское Оздоева, только сказал, что он на жёлтой. А чего так пресно то сказано? Это ведь вообще самое слабое звено в сборной, непонятно по каким причинам вызываемое.