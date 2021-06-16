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Миранчук и Дзюба получили лучшие оценки в первом тайме матча с Финляндией

16 июня 2021, 16:57
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России обыгрывает сборную Финляндии со счётом 1:0 после первого тайма матча группового этапа Евро-2020.

Лучшие оценки в первой половине игры по версии сайта Whoscored имеют Алексей Миранчук (7.4), отметившийся голом, и Артём Дзюба (7.4), записавший на свой счёт результативную передачу. Худший балл в составе сборной России у Вячеслава Караваева (6.1), который появился на поле вместо травмированного Марио Фернандеса.

Миранчук и Дзюба получили лучшие оценки в первом тайме матча с Финляндией

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ жнец158 (раскрыть)
18 июня в 16:10
Без мяча!

Учи матчасть. В обоих случаях не игровой эпизод.
амурец
амурец ответ жнец158 (раскрыть)
17 июня в 05:45
вот именно что Джикия только пытался
жнец158
жнец158
17 июня в 05:10
Дзюба и джикия - единственные кто пытался играть за все....
жнец158
жнец158 ответ Шуnя771 (раскрыть)
17 июня в 05:09
Дзюба играл плечо в плечо (по правилам)..
это проблемы фина что он такой хлипкий!!!
Марио-Здоровья!!!
Шуnя771
Шуnя771
16 июня в 21:42
Народ не обманешь, мы знаем кто лучший... За что лучший? Подскажите игру на Евро где капитан (можно сказать пример для всех) идет в жуткий стык на игрока без мяча?(С Бельгией снес капитана, и с финами та же история)
khingan
khingan
16 июня в 20:37
Дзюба - это дерево такое.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 июня в 19:14
Худшими в сборной был как раз Дзюба и тупой Баринов !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 июня в 18:47, ред.
Кто это определяет дзюбу лучшим...???? Вот поэтому наш футбол и пробил дно.
Рукаку лучший???....))))
rubinovyi2
rubinovyi2
16 июня в 18:41
А почему не у Дэдпула лучшая?Он же лидер,заводил команду,болельщиков,говорящие головы в студии ТинкТВ,даже Стасяну настроение поднял...))))
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 18:31
Миня Боярский тоже в восторге от игры Дзюбы.Всё,я заканчиваю болеть за наш футбол после этого заявления...
Василий 50
Василий 50
16 июня в 18:20
Дивеев падал на ровном месте - дно..
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июня в 17:38
Рано раздают оценки, Дзюба там просто по привычке
3_DEIVID
3_DEIVID ответ Лакшери (раскрыть)
16 июня в 17:10
    Лакшери
    Лакшери
    16 июня в 17:07
    Миранчук тупил, Дзюба дерево, два опорника на желтых висят. Зобнин дышит как будто 10 игру подряд играет . Головин нормально играл, Караваев и Кузяев молодцы. Еще Джикия норм атаки начинал. Но в защите они дыра. Просто это фины
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    16 июня в 17:06
    Больше волнуют потеря Марио чем оценки Дзюбы. С такой игрой врятли удержат победу над финнами.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 июня в 17:03
    Блин, игра не закончилась они уже оценки выставляют, кстати, игра дзюбы позорная.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 июня в 17:02
    А вот то что опорная зона косячит , так и ни слова. А финны потерзали нашу оборону изрядно.
    ДАША Д
    ДАША Д
    16 июня в 17:01
    С миранчуком и так все понятно.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    16 июня в 17:00
    Миранчуку за то что забил, Дзюбе - за то, что еще не 74л.
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