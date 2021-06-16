Россия победила на чемпионате Европы впервые с 2012 года

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:0.
Российской сборной удалось одержать победу в матче чемпионата Европы впервые с 8 июня 2012 года – тогда со счетом 4:1 россияне обыграли Чехию.
С тех пор у России было четыре поражения и две ничьих.
Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча Финляндия — Россия.
Сафоновым. Это лучшая игра нашего защитника, которую я видел .Я думаю будут сделаны ещё выводы и корректировки. А ещё хочу пожелать скорейшего выздоровления Марио, которого нам будет очень не хватать. Спасибо парни Вам Всем ещё раз за Победу!
Ждём надеемся на ещё одну очень нужную для нас Всех Победу над сборной Дании в предстоящем туре!
Всем Добра и Удачи!
Сафоновым. Это лучшая игра нашего защитника, которую я видел .Я думаю будут сделаны ещё выводы и корректировки. А ещё хочу пожелать скорейшего выздоровления Марио, которого нам будет очень не хватать. Спасибо парни Вам Всем ещё раз за Победу!
Ждём надеемся на ещё одну очень нужную для нас Всех Победу над сборной Дании в предстоящем туре!
Всем Добра и Удачи!