Россия победила на чемпионате Европы впервые с 2012 года

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16 июня 2021, 18:34

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:0.

Российской сборной удалось одержать победу в матче чемпионата Европы впервые с 8 июня 2012 года – тогда со счетом 4:1 россияне обыграли Чехию.

С тех пор у России было четыре поражения и две ничьих.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча Финляндия — Россия.