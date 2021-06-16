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Россия победила на чемпионате Европы впервые с 2012 года

16 июня 2021, 18:34
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России обыграла команду Финляндии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:0.

Российской сборной удалось одержать победу в матче чемпионата Европы впервые с 8 июня 2012 года – тогда со счетом 4:1 россияне обыграли Чехию.

С тех пор у России было четыре поражения и две ничьих.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча Финляндия — Россия.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
16 июня в 21:56
Ужас 9 лет без побед, если ещё прибавится команд участвующих на Евро нашим может попасться Молдова или Лихтенштейн тогда точно будут победы. УРА!!!
Jack White
Jack White
16 июня в 20:01
Так это разве не наши проблемы, ожидание от сборной побед? :)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 19:31
Наверное это последняя победа на этом чемпионате!
Little Caprice
Little Caprice
16 июня в 19:07
Польша, Греция, Словакия, Уэльс - непокоримые топы.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июня в 18:57
Только не приписывайте заслуги усатому чабану, просто Леха не растерялся
Ironigor
Ironigor
16 июня в 18:50, ред.
В первую очередь хотелось бы поздравить всех болельщиков и сборную России с долгожданной Победой! Не хочется сейчас разбираться в нюансах всей игры, но конечно же хотелось большей самоотдачи движения вперёд и точности в передачах и попаданий в створ ворот! Отдельное огромное Спасибо Миранчуку за красивый качественный гол, но по самой игре Алексея есть вопросы. Но своё дело он сделал. Ну и не могу сказать большое человеческое Спасибо Дивееву за неоднократное спасение наших ворот от выходов один на один с нашим вратарём
Сафоновым. Это лучшая игра нашего защитника, которую я видел .Я думаю будут сделаны ещё выводы и корректировки. А ещё хочу пожелать скорейшего выздоровления Марио, которого нам будет очень не хватать. Спасибо парни Вам Всем ещё раз за Победу!
Ждём надеемся на ещё одну очень нужную для нас Всех Победу над сборной Дании в предстоящем туре!
Всем Добра и Удачи!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 июня в 18:42
Лед тронулся, но надолго ли? Игры внятной нет, с датчанами будет очень тяжело.
Брулин
Брулин
16 июня в 18:42
Победили благодаря миллимитровому офсайду и личному мастерству Чука.
В остальном - мрачная безидейная игра паспортистов, без ворот с соперником уровня Финляндии. Пока худший матч на Евро
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