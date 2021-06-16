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Голкипер Финляндии — лучший игрок 1-го тура Евро-2020 по версии WhoScored

16 июня 2021, 13:48
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сегодня сборная России встретится со сборной Финляндии в матче группового этапа Евро-2020.

Голкипер Финляндии Лукаш Градецки получил высший балл среди всех футболистов чемпионата Европы по итогам первого тура по версии портала WhoScored. Вратарь получил оценку 9.2. В игре со сборной Дании Градецки совершил 6 сэйвов.

Россия выиграла все 4 матча против сборной Финляндии, пропустив в них лишь 1 гол.

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
16 июня в 14:58
Градецки в принципе кипер неплохой , наверное по праву его лучшим выбрали.
PS Интеру кстати вот кого нужно подписать на роль вице Самира , возможно финн и выиграет борьбу за №1 в воротах у Самира. Он и в Байере хорошо играет.
Ironigor
Ironigor
16 июня в 14:37
Мартин ??? Это что показатель???))) Игра клуба как обычно всегда будет лучше чем игра сборной. А Барселона конечно и не прочувствует сборную Дании , даже в том состоянии в котором она сейчас находится.
За героя вратаря лучше промолчу. Акинфеев герой России тогда ,минимум дважды !!!)
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
16 июня в 14:22
То что ему удалось сохранить ворота в сохранности против очень сильной сборной, ещё и при таком количестве ударов датчан, это очень значительное достижение. То есть по этому матчу он герой. Будет героем своей сборной, может быть и одним из главных героев турнира, если и дальше будет спасать свою команду от голов, даже если и пропустит какое-то количество. Нынешняя Барселона и нынешняя сборная Дании плюс минус одного уровня, кстати, в обоих даже один и тот же игрок играет как основной.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
16 июня в 14:18, ред.
В чём заключается героизм этих спортсменов , особенно вратаря ??? В том что разбитая морально сборная Дании не смогла забить??? Для меня в этом вообще ничего нет героического , он вратарь просто выручил в двух трех случаях, выполнил свою работу. Посмотрим на него сегодня и в игре против более сильных соперников как Бельгия .
David Young
David Young ответ Mangur (раскрыть)
16 июня в 14:03
Оба герои нации. Есть и большие герои, но в спортивном смысле они являются героическими фигурами.
David Young
David Young
16 июня в 14:02
Он великолепно сыграл. Вариантов много было, но выбор справедлив.
sv_1969
sv_1969
16 июня в 14:01
Выручал не хило
Mangur
Mangur
16 июня в 14:00
Лучший гонщик мира Тимми райконен. Лучший вратарь на ЧЕ-финн. Или они оба позор нации или мир перевернулся на 360 градусов
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