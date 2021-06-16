Голкипер Финляндии — лучший игрок 1-го тура Евро-2020 по версии WhoScored

Сегодня сборная России встретится со сборной Финляндии в матче группового этапа Евро-2020.
Голкипер Финляндии Лукаш Градецки получил высший балл среди всех футболистов чемпионата Европы по итогам первого тура по версии портала WhoScored. Вратарь получил оценку 9.2. В игре со сборной Дании Градецки совершил 6 сэйвов.
Россия выиграла все 4 матча против сборной Финляндии, пропустив в них лишь 1 гол.
PS Интеру кстати вот кого нужно подписать на роль вице Самира , возможно финн и выиграет борьбу за №1 в воротах у Самира. Он и в Байере хорошо играет.
PS Интеру кстати вот кого нужно подписать на роль вице Самира , возможно финн и выиграет борьбу за №1 в воротах у Самира. Он и в Байере хорошо играет.
За героя вратаря лучше промолчу. Акинфеев герой России тогда ,минимум дважды !!!)
За героя вратаря лучше промолчу. Акинфеев герой России тогда ,минимум дважды !!!)