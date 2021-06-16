Голкипер Финляндии — лучший игрок 1-го тура Евро-2020 по версии WhoScored

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16 июня 2021, 13:48

Сегодня сборная России встретится со сборной Финляндии в матче группового этапа Евро-2020.

Голкипер Финляндии получил высший балл среди всех футболистов чемпионата Европы по итогам первого тура по версии портала WhoScored. Вратарь получил оценку 9.2. В игре со сборной Дании Градецки совершил 6 сэйвов.

Россия выиграла все 4 матча против сборной Финляндии, пропустив в них лишь 1 гол.