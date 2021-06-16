Россия лишь раз пропускала от Финляндии. Тогда ворота защищал Черчесов

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16 июня 2021, 13:37

Сегодня сборная России встретится со сборной Финляндии в матче группового этапа Евро-2020.

Россия выиграла все четыре матча против Финляндии, забивая минимум по три мяча в этих играх. Финляндия смогла лишь раз поразить ворота России в этих встречах (в 1995 году). Тогда голкипером национальной команды был действующий тренер сборной .

Финляндия 0-6 Россия (1995 год, отбор к Евро-1996)

Россия 3-1 Финляндия (1995 год, отбор к Евро-1996)

Россия 3-0 Финляндия (2008 год, отбор к ЧМ -2010)

Финляндия 0-3 Россия (2009 год, отбор к ЧМ -2010)

Ранее известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что Черчесов подаст в отставку, если Россия проиграет Финляндии.