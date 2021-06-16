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Россия лишь раз пропускала от Финляндии. Тогда ворота защищал Черчесов

16 июня 2021, 13:37
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сегодня сборная России встретится со сборной Финляндии в матче группового этапа Евро-2020.

Россия выиграла все четыре матча против Финляндии, забивая минимум по три мяча в этих играх. Финляндия смогла лишь раз поразить ворота России в этих встречах (в 1995 году). Тогда голкипером национальной команды был действующий тренер сборной Станислав Черчесов.

Финляндия 0-6 Россия (1995 год, отбор к Евро-1996)

Россия 3-1 Финляндия (1995 год, отбор к Евро-1996)

Россия 3-0 Финляндия (2008 год, отбор к ЧМ-2010)

Финляндия 0-3 Россия (2009 год, отбор к ЧМ-2010)

Ранее известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что Черчесов подаст в отставку, если Россия проиграет Финляндии.

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Все комментарии
Муса Мусаев
Муса Мусаев
16 июня в 20:31
Артём Рукака- высший бал?? О, Боже!!
3_DEIVID
3_DEIVID
16 июня в 17:23
Неудивительно. Что игрок, что тренер - го...
SHMEL
SHMEL
16 июня в 16:09
Черчесов подкупил кота предсказателя и он выбрал миску Саламыча за коробку Вискаса.
альсато
альсато
16 июня в 15:59
..ну послушайте-футбол не наша игра!)))))...НАС В ЭТОМ ГОДУ ЖДУТ ДВА чемпионата мира (по хоккею с мячом) в Иркутске и Сыктывкаре!....там точно будут ФИННЫ!))))...и результаты встреч( с ними) -мне определенно-ЯСНЫ!)))))
zooveterinar
zooveterinar
16 июня в 15:50
А сегодня скорее второй раз пропустят,от финов.
Байкал-38.
Байкал-38.
16 июня в 15:48
Тревожная новость перед игрой с Финляндией.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
16 июня в 15:04
Сегодня главное забить, а то сыграют по нулям и прощай Евро.
mangox33
mangox33
16 июня в 14:52
Черчесову не привыкать
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 14:47
НАмекают на "черчес-дубль".
Дудинчанин
Дудинчанин
16 июня в 14:45
А сегодня будет первое поражение и тоже при стасике)))
Санчо Панса
Санчо Панса
16 июня в 14:31
Статистика на зависть многим, я смотрю!
Ravshan878
Ravshan878
16 июня в 14:29
Ну победим этих уйккини.А потом сыграем в гостях.Вперёд забегать не будем.Подождём до вечера. Сегодня много чего ясно будет.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
16 июня в 14:28
Как и пофиг Фернандесу, Головину, Дивееву, Мухину, Жемалетдинову и Заболотному!
CSKA2012
CSKA2012
16 июня в 14:25
Стасики вперееед!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 14:21
Отвратительная новость для нас болельщиков, усачу-спартачу пофиг.
Comentarios
Comentarios
16 июня в 13:58, ред.
Над Черчесовым тучи сгущаются ))
alexcc2009
alexcc2009
16 июня в 13:46
У Ч всегда виноваты все кроме него. Так что даже если 0-5 проиграем ни в какую отставку он не подаст
David Young
David Young ответ Wolf77785 (раскрыть)
16 июня в 13:46
Пока рано об этом говорить - комментариев маловато для продления, плюс нарушений за всё время многовато.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 13:46
Это было давно, времена изменились...
David Young
David Young
16 июня в 13:43
То были более сильные сборные России и более слабые сборные Финляндии.
Ironigor
Ironigor
16 июня в 13:41
Очень значимый факт. Сегодня он не на воротах, значит не пропустим !!!)))
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