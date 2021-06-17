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Канчельскис: «Обыграли Финляндию — уже цари! Ещё хорошо, что отскочили»

17 июня 2021, 06:35
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от игры российской команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0).

Если бы против финнов игра не понравилась, то надо было вообще заканчивать с футболом. Ребята собрались после психологической травмы в матче с Бельгией и поняли, что надо делать. Сегодня они – молодцы. Поздравляю с победой.

Не слишком ли скромный счёт? Ещё хорошо, что отскочили. Не засчитали гол в наши ворота. Победа была важна в психологическом плане, но у нас ещё есть битва с Данией. Думаю, что там будут большие проблемы. Мы играем на выезде. У датчан нет другого выхода, кроме победы. Сборная России практически всегда проигрывает хорошим командам.

Что касается изменений в стартовом составе, Черчесов всегда любит делать кого-то виноватым. Как Гильерме – в матче с Сербией (0:5). У Черчесова всегда виноваты все, кроме него. Вратарь есть вратарь. Как он может тренировать сборную?!

Дзюба не забивает уже пять матчей? Он забивает Кипру, Сан-Марино, Люксембургу… Кому вы ещё хотите, чтобы он забивал? В своё время мы на выезде обыгрывали финнов со счётом 6:0. Сейчас победили 1:0 в Петербурге, и уже праздник в стране! Очнитесь! Давайте говорить правду в глаза, а то у нас всё сказки рассказывают. По всей стране врут внаглую! Обыграли Финляндию – уже цари. Данию не обыграем.

В матче с Финляндией Россия одержала первую победу на чемпионатах Европы с 2012 года.

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Все комментарии
протон1
протон1
17 июня в 12:29, ред.
ине говори) фины ваще ни о чем страна как футбол. как и гондурас. сборная россии. .. повезло что отскочили от финов
Баобаб
Баобаб
17 июня в 11:46
Истину сказал Канчельскис.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
17 июня в 11:46
Финляндия чуть больше Брянской области,а бьются все 11 игроков,а у нас кто вчера бился до конца? Дивеев,Джикия,Головин,Караваев и все если не ошибаюсь и Черчесов смотрю не любитель делать замены,наши в конце еле ходили,Дзюбу до последнего держал,не менял,как можно так играть,это же ща страну,смотрите как болельщики гимн пели на стадионе,как поддерживали,а тут....
Rheinfall
Rheinfall
17 июня в 10:46
Согласен , Андрей прав.
ProKop92
ProKop92
17 июня в 10:24
Жестко. Но имеет полное право.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
17 июня в 10:10
Спасибо, что озвучил, Андрей!
А Дания нас разберёт на запчасти. Они то как раз и будут за всех, за каждого.
альсато
альсато
17 июня в 09:51
спросил сегодня одного басурманина (не с евро-союза) смотрел? ...смотрел!...ну и как?..хуе...во играли!...но выиграли же!?)))..это единственное, что понравилось!.....человек из состава сборной России знает только одного!))))...догадались кого?....правильно!..ДЗЮБУ!)))))
Caniggia
Caniggia
17 июня в 09:17
То что вымучили минимальную победу - это конечно хорошо. То что не дали создать опасных моментов у своих ворот, кроме незасчитанного гола - это тоже хорошо. Но то что впереди у нас по-прежнему полная безыдейность и прямолинейность - это куда хуже. Видимо, Канчельскис прав, не видит бывший вратарь игры впереди, а видит только то, что перед его носом происходило будучи игроком.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Пик (раскрыть)
17 июня в 08:54, ред.
Чистый гол судья отменил, какие претензии к нему?Баринова не удалил, вторая жёлтая чистая была
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июня в 08:44
С Данией будет матч за выход из группы. Теоретически может устроить поражение с минимальным счётом.
И то будет зависеть от параллельного матча. Другой вопрос, что с третьего места будет сложно пробиться дальше. Так что на матч с Данией нужно настраиваться как на последний бой. Проявить характер и неуступчивость. А ещё болеть за бельгию во всех матчах. Будет трудно, но это чемпионат Европы...
Пик
Пик
17 июня в 08:23
Андрей и ранее говорил что финны будут юля России потяжелее чем бельгийцы. Финны играли на грани фолов а судья их пропускал но только Джикия ответил как финны тут же получил желтую, Куда смотрят чиновники из РФС.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
17 июня в 08:21
Абсолютная правда, так и есть, пора всем ЗМСов давать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
17 июня в 08:15
Хоть один чел, из бывших, сказал правду без лицемерия и лжи.
Legend 6
Legend 6 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
17 июня в 07:53
Какие-то странные оправдания, но я по твоей логике понял, что мы тоже определились, мы и в лыжах никакие и в футболе тем более. Зато в с...ание в уши на первом месте. А Дзюба не должен выходить в старте с Данией.
112910415
112910415
17 июня в 07:52, ред.
3 место можно взять и с 3 очками, но ...
Багров-брат
Багров-брат
17 июня в 07:30
Отголоски внутриклубной любви игроков. Спартаковцы, в данном случае Канчельскис и Черчесов, всегда бережно и уважительно друг к другу относятся...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 07:26
Какая "психологическая травма" после матча с Бельгией ???
Психологическое отклонение - это думать что можно её обыграть...игроками РПЛ....

"В своё время мы на выезде обыгрывали финнов со счётом 6:0."
Понятен перец...коль 25 лет назад играли против парней которые определялись лыжники они или футболисты....сейчас же финны участники Евро....
В те времена и Швейцарию обыгрывали все кому не лень...а сейчас они в 10-ке рейтинга...

Касаемо остального - соглашусь....
То что это первая победа на Евро с 2012-го года - значит это отражение всей нашей футбольной "деятельности" за последние 9 лет....

А то что у нас не тренер а вратарь....не нападающий а нападающий РПЛ....и то что с Данией шансы 15 на 85 - и так все знают....
ОПС
ОПС
17 июня в 07:20
Сказано жестко, но правильно.
sv_1969
sv_1969 ответ КЭТиК (раскрыть)
17 июня в 07:14
Посложнее?? Чудо поможет только ((
rubinovyi2
rubinovyi2
17 июня в 07:12
Финляндия-футбольная страна,а мы нет...))))
ЮЗИК
ЮЗИК
17 июня в 07:11
Согласен с Андреем и про чабана, и про Дзюбу, радоваться пока нечем
КЭТиК
КЭТиК
17 июня в 06:51
С Данией будет посложнее.
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