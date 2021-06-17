Канчельскис: «Обыграли Финляндию — уже цари! Ещё хорошо, что отскочили»

Экс-полузащитник сборной России поделился впечатлениями от игры российской команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0).

Если бы против финнов игра не понравилась, то надо было вообще заканчивать с футболом. Ребята собрались после психологической травмы в матче с Бельгией и поняли, что надо делать. Сегодня они – молодцы. Поздравляю с победой.

Не слишком ли скромный счёт? Ещё хорошо, что отскочили. Не засчитали гол в наши ворота. Победа была важна в психологическом плане, но у нас ещё есть битва с Данией. Думаю, что там будут большие проблемы. Мы играем на выезде. У датчан нет другого выхода, кроме победы. Сборная России практически всегда проигрывает хорошим командам.

Что касается изменений в стартовом составе, Черчесов всегда любит делать кого-то виноватым. Как Гильерме – в матче с Сербией (0:5). У Черчесова всегда виноваты все, кроме него. Вратарь есть вратарь. Как он может тренировать сборную?!

Дзюба не забивает уже пять матчей? Он забивает Кипру, Сан-Марино, Люксембургу… Кому вы ещё хотите, чтобы он забивал? В своё время мы на выезде обыгрывали финнов со счётом 6:0. Сейчас победили 1:0 в Петербурге, и уже праздник в стране! Очнитесь! Давайте говорить правду в глаза, а то у нас всё сказки рассказывают. По всей стране врут внаглую! Обыграли Финляндию – уже цари. Данию не обыграем.