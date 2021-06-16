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Кузяев: «Во втором тайме сборная России немного сбавила»

16 июня 2021, 18:31
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над Финляндией (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

Непростая игра была. В первом тайме действовали хорошо, создавали моменты, но во втором немного сбавили. С чем это связано — я не знаю. Еще на вчерашней тренировке чувствовал себя хорошо, так что вопрос со здоровьем не стоял. Позиция левого защитника? Я понимаю те требования, которые нужны на данной позиции. Конечно, это непривычно, так как я обычно в центре действую, но тренерский штаб поставил меня туда.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком этой встречи.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 июня в 06:26
сыграли в силу финнов (
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
16 июня в 21:09
А в первом недобавила!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
16 июня в 19:31
А я знаю почему.Виной всему наша РПЛ.Не те скорости,не те нагрузки.Именно поэтому после часа игры у вас язык на плече.Что,кстати,видно и в еврокубках против европейских команд.
Prichal
Prichal
16 июня в 19:13
Если Зобнин весь матч по полю пешком ходил, то какие тут обороты.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 19:00
Ох!У меня его и не было уже перед Евро)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
16 июня в 18:55
Перед Данией оптимизм ушел в минус.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 18:50
Не в бровь а в глаз!
Отскочили конкретно! Игра ничейная! И по ударам и по владению примерное равенство! Гол скорее был финский чем нет!
Ну и перед матчем с Данией немного статы!
Дания-Финляндия
Владение 63%-37%
удары 23(6)-1(1)
Россия - Финляндия
56%-44%
14(3)-11(1)
К чему это я?!!Статистика конечно эта ерунда как скажут многие!Но я думаю в гостях с Данией будет ужас как трудно!А фины в гостях две игры катали!
Дзюбу думаю надо было раньше менять , но это не про Черчесова! А вдруг Соболев забьёт!!!
Всем Добра!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 18:37
После травмы Марио, Дзюбу надо было срочно менять. Попасть ему в голову больше никто не может. Соболев с Заболотным и быстрее, и мобильнее. Дзюба просто был тормозом атак. Ни зацепился за мяч ни разу, быстрый отрыв - это давно не его козырь. Играть с финнами на удержание счета - это позор!!! Стасик,похоже, свое отработал в сборной.Печально , но мы играли не лучше финнов.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 18:34
Молодцы,хоть так обыграли!
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