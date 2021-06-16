Кузяев: «Во втором тайме сборная России немного сбавила»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над Финляндией (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
Непростая игра была. В первом тайме действовали хорошо, создавали моменты, но во втором немного сбавили. С чем это связано — я не знаю. Еще на вчерашней тренировке чувствовал себя хорошо, так что вопрос со здоровьем не стоял. Позиция левого защитника? Я понимаю те требования, которые нужны на данной позиции. Конечно, это непривычно, так как я обычно в центре действую, но тренерский штаб поставил меня туда.
Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком этой встречи.
Отскочили конкретно! Игра ничейная! И по ударам и по владению примерное равенство! Гол скорее был финский чем нет!
Ну и перед матчем с Данией немного статы!
Дания-Финляндия
Владение 63%-37%
удары 23(6)-1(1)
Россия - Финляндия
56%-44%
14(3)-11(1)
К чему это я?!!Статистика конечно эта ерунда как скажут многие!Но я думаю в гостях с Данией будет ужас как трудно!А фины в гостях две игры катали!
Дзюбу думаю надо было раньше менять , но это не про Черчесова! А вдруг Соболев забьёт!!!
Всем Добра!
Отскочили конкретно! Игра ничейная! И по ударам и по владению примерное равенство! Гол скорее был финский чем нет!
Ну и перед матчем с Данией немного статы!
Дания-Финляндия
Владение 63%-37%
удары 23(6)-1(1)
Россия - Финляндия
56%-44%
14(3)-11(1)
К чему это я?!!Статистика конечно эта ерунда как скажут многие!Но я думаю в гостях с Данией будет ужас как трудно!А фины в гостях две игры катали!
Дзюбу думаю надо было раньше менять , но это не про Черчесова! А вдруг Соболев забьёт!!!
Всем Добра!
Всем здоровья.
Всем здоровья.