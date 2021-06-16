Кузяев: «Во втором тайме сборная России немного сбавила»

Полузащитник сборной России прокомментировал победу над Финляндией (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

Непростая игра была. В первом тайме действовали хорошо, создавали моменты, но во втором немного сбавили. С чем это связано — я не знаю. Еще на вчерашней тренировке чувствовал себя хорошо, так что вопрос со здоровьем не стоял. Позиция левого защитника? Я понимаю те требования, которые нужны на данной позиции. Конечно, это непривычно, так как я обычно в центре действую, но тренерский штаб поставил меня туда.