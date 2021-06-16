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Малафеев: «Сафонов был готов психологически лучше, чем Шунин»

16 июня 2021, 19:47
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал победу команды Станислава Черчесова над Финляндией со счетом 1:0 на Евро-2020. В этой встрече ворота сборной России защищал Матвей Сафонов. В игре с Бельгией (0:3) в стартовом составе вышел Антон Шунин.

Поздравляю Матвея с дебютом! Как таковой работы у Сафонова сегодня не было. Безусловно, Матвей, защитники, да и вся команда вышли на этот матч с максимальной мотивацией. Ребята ответственно относились к каждому моменту на всех участках поля. Сегодня игроки бились друг за друга.

Меня удивила ротация вратарской позиции. Но раз тренер принял такое решение, и команда сыграла «на ноль», значит, оно было правильным. После всего, что произошло в матче с Бельгией, на Шунина выпало серьезное давление, да и на всю команду в целом. Думаю, Матвей был психологически лучше готов к этому матчу.

Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему в матче со сборной Финляндии ворота национальной команды защищал Матвей Сафонов.

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Все комментарии
амурец
амурец
17 июня в 02:35
вопрос спорный, Сафонов играл против Финляндии, а Шунин против Бельгии
-Хостинский-
-Хостинский-
16 июня в 23:23
Да и Матвей объективно сильнее как вратарь
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июня в 22:44
Просто Шунину не повезло его на Бельгию поставили,а не на финов
виктор бочарников
виктор бочарников
16 июня в 21:50
Вратарь больше всех должен быть готов,морально ,ментально и физически ибо его уверенность передается всей команде.
Dima salev
Dima salev
16 июня в 21:31
Шунин как школный ребёнок защищает ворота
Legend 6
Legend 6
16 июня в 21:07
Третий вратарь по версии Черчесова сыграл сегодня на отлично!!!
ДАША Д
ДАША Д
16 июня в 20:05
Матч с Данией всё покажет.
Байкал-38
Байкал-38
16 июня в 20:03
Малафеев: «Не думаю, что у Черчесова есть повод для замены Шунина»
Не думаю, что у Черчесова есть какой-то повод для замены Шунина. В пропущенных голах сборной нет явной ошибки Антона, в нескольких моментах он спас нашу команду, счет мог быть и крупнее. Думаю, в матче с финнами Шунин выйдет в стартовом составе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263451/malafeev-vyacheslav-shunin-anton

Малафеев: «Сафонов был готов психологически лучше, чем Шунин»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263519/malafeev-vyacheslav-safonov-matvey



Уж лучше промолчать Славе...а то как Попандопуло...
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июня в 20:01
Дюпин и Соболев тоже морально готовы
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
16 июня в 19:59
С Данией тоже он выйдет,Шунин.
Caniggia
Caniggia
16 июня в 19:54
Как можно было вообще дырку Шунина объявить основным вратарём сборной? Это было видно даже нам, любителям, что он слаб, а тренерский штаб из бывших вратарей поставил его с Бельгией!
shlomo
shlomo
16 июня в 19:52
Ну хоть кто то готов был морально...:))))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
16 июня в 19:51
Очень редкое правильное решение усатого
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