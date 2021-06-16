Малафеев: «Сафонов был готов психологически лучше, чем Шунин»

Бывший вратарь сборной России прокомментировал победу команды Станислава Черчесова над Финляндией со счетом 1:0 на Евро-2020. В этой встрече ворота сборной России защищал . В игре с Бельгией (0:3) в стартовом составе вышел .

Поздравляю Матвея с дебютом! Как таковой работы у Сафонова сегодня не было. Безусловно, Матвей, защитники, да и вся команда вышли на этот матч с максимальной мотивацией. Ребята ответственно относились к каждому моменту на всех участках поля. Сегодня игроки бились друг за друга.

Меня удивила ротация вратарской позиции. Но раз тренер принял такое решение, и команда сыграла «на ноль», значит, оно было правильным. После всего, что произошло в матче с Бельгией, на Шунина выпало серьезное давление, да и на всю команду в целом. Думаю, Матвей был психологически лучше готов к этому матчу.