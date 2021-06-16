Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал победу команды Станислава Черчесова над Финляндией со счетом 1:0 на Евро-2020. В этой встрече ворота сборной России защищал Матвей Сафонов. В игре с Бельгией (0:3) в стартовом составе вышел Антон Шунин.
Поздравляю Матвея с дебютом! Как таковой работы у Сафонова сегодня не было. Безусловно, Матвей, защитники, да и вся команда вышли на этот матч с максимальной мотивацией. Ребята ответственно относились к каждому моменту на всех участках поля. Сегодня игроки бились друг за друга.
Меня удивила ротация вратарской позиции. Но раз тренер принял такое решение, и команда сыграла «на ноль», значит, оно было правильным. После всего, что произошло в матче с Бельгией, на Шунина выпало серьезное давление, да и на всю команду в целом. Думаю, Матвей был психологически лучше готов к этому матчу.
Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему в матче со сборной Финляндии ворота национальной команды защищал Матвей Сафонов.
Не думаю, что у Черчесова есть какой-то повод для замены Шунина. В пропущенных голах сборной нет явной ошибки Антона, в нескольких моментах он спас нашу команду, счет мог быть и крупнее. Думаю, в матче с финнами Шунин выйдет в стартовом составе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263451/malafeev-vyacheslav-shunin-anton
Малафеев: «Сафонов был готов психологически лучше, чем Шунин»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263519/malafeev-vyacheslav-safonov-matvey
Уж лучше промолчать Славе...а то как Попандопуло...
Не думаю, что у Черчесова есть какой-то повод для замены Шунина. В пропущенных голах сборной нет явной ошибки Антона, в нескольких моментах он спас нашу команду, счет мог быть и крупнее. Думаю, в матче с финнами Шунин выйдет в стартовом составе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263451/malafeev-vyacheslav-shunin-anton
Малафеев: «Сафонов был готов психологически лучше, чем Шунин»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1263519/malafeev-vyacheslav-safonov-matvey
Уж лучше промолчать Славе...а то как Попандопуло...