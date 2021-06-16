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Миранчук: «Победа над Финляндией была важна на этом этапе, движемся дальше»

16 июня 2021, 18:56
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился мыслями после победы над Финляндией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы (1:0). Алексей стал автором победного гола.

Была важна победа на этом этапе. Мы выполнили задачу, движемся дальше.

Это футбол, поэтому важно, что моменты есть, будем работать над реализацией. На Евро собраны команды хорошего уровня, и каждый момент может стать единственным в игре, который надо забивать.

Есть требования от тренера, тактика, но футбольная ситуация и интеллект позволяют игрокам понимать и чувствовать друг друга. С Головиным и Дзюбой в этом плане мы стараемся всегда прогрессировать.

Ранее главный тренер сборной Финляндии порассуждал, почему его команде не удалось одержать победу.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 23:16
По Джикии есть вопросы, а вот другие двое - молодцы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 22:34
Я бы порадовался игре Дивеева, Джикии и Сафонова
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Аксинья (раскрыть)
16 июня в 22:32
Не, датчане возьмут очко с бельгией и победят наших
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июня в 22:30
Алексей, вы остались на том же этапе, напоминаю.
И прогрессировать лучше со всей командой
Аксинья
Аксинья
16 июня в 21:28
Теперь главное не проиграть датчанам, а если проиграть 0:1 то будем считать кому Бельгия больше наколотит...
blitz
blitz
16 июня в 20:42
Очень важная победа.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 20:32
Дальше может так не подфартить!
КЭТиК
КЭТиК
16 июня в 20:03
Бон даст Бельгия Данию обыграет.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
16 июня в 19:33
Леша молодец,наконец-то усач выпустил его вместе с Головиным.Черышева еще нужно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 19:15
Ох и трудно нам в Дании придётся. Особенно если они завтра встрянут бельгийцам.
Но за нас будет лишний день отдыха. А так согласен с Алексеем, движемся дальше...
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 19:02
Радоваться то особо нечему. Слабая игра.
Ironigor
Ironigor
16 июня в 19:02, ред.
Движемся дальше, Трамвай 🚊9 номер !!!)))
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