Миранчук: «Победа над Финляндией была важна на этом этапе, движемся дальше»

Полузащитник сборной России поделился мыслями после победы над Финляндией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы (1:0). Алексей стал автором победного гола.

Была важна победа на этом этапе. Мы выполнили задачу, движемся дальше.

Это футбол, поэтому важно, что моменты есть, будем работать над реализацией. На Евро собраны команды хорошего уровня, и каждый момент может стать единственным в игре, который надо забивать.

Есть требования от тренера, тактика, но футбольная ситуация и интеллект позволяют игрокам понимать и чувствовать друг друга. С Головиным и Дзюбой в этом плане мы стараемся всегда прогрессировать.