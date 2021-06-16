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Канчельскис: «Если будем играть, как с Бельгией, у нас возникнут проблемы»

16 июня 2021, 15:06
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Если российская сборная будет играть, как с Бельгией, то у нас возникнут проблемы. Если же они перестроятся — проблемы будут уже у финнов. Все матчи Евро — непроходные, здесь каждая игра решающая. Не нужно что-то выделять, а то мы любим рассуждать: «Бельгию нам не надо, а вот Финляндию надо». А если с Финляндией что-то случится? Тогда матч с Данией нам нужно выигрывать. Если мы выходим играть, то надо выходить и играть. Делить команды на тех, с кем надо играть и с кем не надо играть — это просто смешно.

В игре с Бельгией я не видел лидера у сборной России. Надеемся, что в матче с Финляндией Дзюба проявит свои лидерские качества. Сложно ответить, кто в российской команде является лидером. Мне кажется, что им могли быть и Головин, и Миранчук. После Игоря Акинфеева сложно кого-то назвать. Мне кажется, не все хотят быть лидерами, боятся брать на себя такую ответственность.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил уверенность в победе сборной России над Финляндией.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 15:37
Вопрос надо формулировать иначе :можем ли мы играть по-другому?
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июня в 15:12
Проблемы будут вскрыть непроходимую оборону
beefs
beefs
16 июня в 15:11
а разве наша сборная умеет играть по-другому, играют так как позволяет соперник...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 15:11
С финнами так играть - позор...
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