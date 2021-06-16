Канчельскис: «Если будем играть, как с Бельгией, у нас возникнут проблемы»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

Если российская сборная будет играть, как с Бельгией, то у нас возникнут проблемы. Если же они перестроятся — проблемы будут уже у финнов. Все матчи Евро — непроходные, здесь каждая игра решающая. Не нужно что-то выделять, а то мы любим рассуждать: «Бельгию нам не надо, а вот Финляндию надо». А если с Финляндией что-то случится? Тогда матч с Данией нам нужно выигрывать. Если мы выходим играть, то надо выходить и играть. Делить команды на тех, с кем надо играть и с кем не надо играть — это просто смешно.

В игре с Бельгией я не видел лидера у сборной России. Надеемся, что в матче с Финляндией Дзюба проявит свои лидерские качества. Сложно ответить, кто в российской команде является лидером. Мне кажется, что им могли быть и Головин, и Миранчук. После Игоря Акинфеева сложно кого-то назвать. Мне кажется, не все хотят быть лидерами, боятся брать на себя такую ответственность.