Кавазашвили: «С такой игрой сборной России мы скоро сойдём с ума»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры сборной России в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0).

Конечно, я счастлив, что сборная сегодня победила. Но победа эта была трудной, и я не могу понять, что происходит с ребятами. Если с Данией мы будем играть так же, то смотреть на это будет очень больно. Или они недоработали, или переработали, не понимаю. Потому что я иногда слышу замечания к сборной от уважаемых людей самых разных профессий, и в такие моменты мне стыдно, что я футболист.

Уже три года после чемпионата мира команды у нас нет. Игроки друг друга не понимают, никто не знает, когда отдавать пас, когда открываться для передачи, как заполнять зоны. Игра идёт с натяжкой, очень сложно, и впечатление у меня такое, что скоро с такой игрой мы сойдём с ума. Такое ощущение, что в команде нет понимания футбола. Цель ведь забить гол, без него побеждать не получится, а у нас как будто этой цели нет. А пока у нас не будет порядка во всех линиях, о качестве игры можно забыть, и мы будем смотреть на бесконечные потери мяча.