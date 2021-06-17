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Кавазашвили: «С такой игрой сборной России мы скоро сойдём с ума»

17 июня 2021, 02:11
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры сборной России в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии (1:0).

Конечно, я счастлив, что сборная сегодня победила. Но победа эта была трудной, и я не могу понять, что происходит с ребятами. Если с Данией мы будем играть так же, то смотреть на это будет очень больно. Или они недоработали, или переработали, не понимаю. Потому что я иногда слышу замечания к сборной от уважаемых людей самых разных профессий, и в такие моменты мне стыдно, что я футболист.

Уже три года после чемпионата мира команды у нас нет. Игроки друг друга не понимают, никто не знает, когда отдавать пас, когда открываться для передачи, как заполнять зоны. Игра идёт с натяжкой, очень сложно, и впечатление у меня такое, что скоро с такой игрой мы сойдём с ума. Такое ощущение, что в команде нет понимания футбола. Цель ведь забить гол, без него побеждать не получится, а у нас как будто этой цели нет. А пока у нас не будет порядка во всех линиях, о качестве игры можно забыть, и мы будем смотреть на бесконечные потери мяча.

Экс-наставник сборной России Дик Адвокат после матча с Финляндией отметил, что у россиян хорошие шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
17 июня в 11:53
Надо лимит убирать,а то наши игроки оченб хорошо живут,не парятся, чуть сыграют пару матчей хорошо, так все их чуть ли не сравнивают суперигроками
ProKop92
ProKop92
17 июня в 11:29
Правильно он сказал : " Цель ведь забить год", а у нас получается цель - Пинай на Дзюбу.
альсато
альсато
17 июня в 10:13
Что значит "скоро мы с ума сойдем"?....есть такое очучение, что скоро как 10 лет УЖЕ!)))...даа ...и с не большим перерывом и до перерыва- как скоро 20-ть!)))))...И так подводим итоги-30 лет! (без малого)...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
17 июня в 08:56
Ну ты за всех-то не говори
Багров-брат
Багров-брат ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июня в 07:34
Что значит "всего лишь Финляндия"? Сборная Финляндии, как и сборная России обычные середняки в мировом футболе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 07:32
Никакого сумашедствия......
Всё предельно ясно....
Все хотят видеть красивую игру сборной....
Но ставят тренером Черчесова...приветствуют лимит ....и почему то ждут от игроков под кодовым названием "20 игр в еврокубках-0 побед" - хороших результатов.....)))
sir_Alex
sir_Alex
17 июня в 06:59
Г-н Аршавин давно высказался по этому поводу: "Ваши ожидания − ваши проблемы". А теперь в профессорских очёчках менторским тоном рассуждает о фантастичности замены Дзюбы в стартовом составе матча с датчанами.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
17 июня в 05:58
Зато Черчесов - самый высокооплачиваемый наставник в нашей группе ))
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 03:31
Несмотря на победу, игра выдалась очень бледная, а ведь это всего лишь Финляндия. Да , финны выиграли у датчан, но это просто везение, ведь датчане , в отличии от нас, их на свою половину не пускали почти : один момент и гол - это бывает , но редко. Не факт , что нам также повезет как финнам с датчанами. Не знаю, что придумает Черчесов, но что то менять в нашей игре просто необходимо.
Ждем игры с опаской.
Всем здоровья.
swed27
swed27
17 июня в 03:15
Осталось проиграть датчанам и с ума сойдут все
jobss
jobss ответ Ironigor (раскрыть)
17 июня в 02:23
Не имеет значения
Ironigor
Ironigor ответ jobss (раскрыть)
17 июня в 02:13
Ну это же в конкурсе прогнозов ???
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