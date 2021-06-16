Черчесов: «Почему Сафонов? Он у нас в команде, я же его не с улицы взял»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в матче Евро-2020 со сборной Финляндии (1:0) ворота национальной команды защищал Матвей Сафонов.
Почему играл Сафонов, а не Шунин? Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял. Принято решение, что в этой игре будет он. Впереди следующие матчи, будем принимать оперативные решения.
Наш план на игру легко читался: получать мячи через инсайдные зоны и через проходы по флангам, так как середина у финнов была насыщена. Безусловно, есть некоторые нюансы, над которыми еще предстоит работать. Мы довольны тем, что победили — неважно, что с минимальным счетом. Это означает, что мы по-прежнему в игре.
Ранее главный тренер сборной Финляндии порассуждал, почему его команде не удалось одержать победу.
Гол не засчитан, пенальти не дали..., как и Дзюбе красную...
Столько грубости...
Гол не засчитан, пенальти не дали..., как и Дзюбе красную...
Столько грубости...
https://www.youtube.com/watch?v=jZ1Ma0X87mw
Считаю что именно Сафонов должен стать основным вратарем сборной на долгие годы и считаю именно его сильнейшим вратарем в России (после него идет Максименко)
Удачи ему!!!
Считаю что именно Сафонов должен стать основным вратарем сборной на долгие годы и считаю именно его сильнейшим вратарем в России (после него идет Максименко)
Удачи ему!!!
надо оставлять его в любом случае, потому что все остальные старики, им 2-3 года играть осталось, а Сафонов может стать основным лет на 10.
надо оставлять его в любом случае, потому что все остальные старики, им 2-3 года играть осталось, а Сафонов может стать основным лет на 10.