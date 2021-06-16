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Черчесов: «Почему Сафонов? Он у нас в команде, я же его не с улицы взял»

16 июня 2021, 19:13
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в матче Евро-2020 со сборной Финляндии (1:0) ворота национальной команды защищал Матвей Сафонов.

Почему играл Сафонов, а не Шунин? Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял. Принято решение, что в этой игре будет он. Впереди следующие матчи, будем принимать оперативные решения.

Наш план на игру легко читался: получать мячи через инсайдные зоны и через проходы по флангам, так как середина у финнов была насыщена. Безусловно, есть некоторые нюансы, над которыми еще предстоит работать. Мы довольны тем, что победили — неважно, что с минимальным счетом. Это означает, что мы по-прежнему в игре.

Ранее главный тренер сборной Финляндии порассуждал, почему его команде не удалось одержать победу.

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Все комментарии
bril2006
bril2006
17 июня в 08:45
При чем здесь улица, отличный вратарь, хорошо отстоял! И так, на всякий случай, Сафонов уже 4ый по трансфермаркету в сборной России
avici_liverpool
avici_liverpool
17 июня в 06:55
Почему Черчесов? Потому что хорошо орет
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
17 июня в 00:12
А почему Шунин тогда
EAGinLE
EAGinLE
17 июня в 00:07
Сравнение Бельгии и Финляндии глупо..... :)
ол
ол
16 июня в 23:36
Лунин совершил ошибку, был не готов. Для чего нужны запасные?
Шуnя771
Шуnя771
16 июня в 21:53
План на игру....

Гол не засчитан, пенальти не дали..., как и Дзюбе красную...

Столько грубости...
STVA 1
STVA 1
16 июня в 21:51
Всегда когда его слушаю , то меня посещают мысли:

zooveterinar
zooveterinar
16 июня в 21:43
Дальше будет видно, финов одолели с горем!!!
A.S.A
A.S.A
16 июня в 21:30
Персонально очень рад за Матвея! Первая полноценная игра в составе сборной,сохранил свои ворота сухими, и это в важной игре(проиграй Финам и все,прощай Евро)
Считаю что именно Сафонов должен стать основным вратарем сборной на долгие годы и считаю именно его сильнейшим вратарем в России (после него идет Максименко)
Удачи ему!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июня в 21:26
Ему бы баранов пасти, а не сборную тренеровать
Бен Зопилой
Бен Зопилой
16 июня в 21:16
Жена Семенова готова лично отмывать Саламыча, чтобы не захлебнулся на позитиве :))
Рязань 062
Рязань 062
16 июня в 21:12
Сафонов молодец. к отбору на ЧМ будет полностью готов.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
16 июня в 21:11, ред.
Стас Тараканыч малость окрылился - и снова пробили путь наружу подхамливание трамвайное и понты тротуарные. Неужто игру выстроил и пешеходов перековал за 72 часа?
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июня в 21:03
Интересно, а почему усатого с улицы подобрали ?
gghice
gghice ответ Брулин (раскрыть)
16 июня в 20:35
ну дрогнет и дрогнет, кто ж виноват, что 3 года нет основа голкипера )
надо оставлять его в любом случае, потому что все остальные старики, им 2-3 года играть осталось, а Сафонов может стать основным лет на 10.
zsb1961
zsb1961
16 июня в 20:35
Тут решает тренер.
d1metras
d1metras
16 июня в 20:34
Странный все-таки черчес.. .. На своей волне живёт.. Но то что Сафонова поставил, уже хорошо.
Absinthe2
Absinthe2 ответ 161регион (раскрыть)
16 июня в 20:34, ред.
Так Бердыев и должен был тогда еще стать тренером сборной, но ЭТОТ, видать, подлизал хорошо тем, кто принимает решения и любит, когда подлизывают.
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам ответ 25процентный клоун (раскрыть)
16 июня в 20:34
Для Соболева и 10 минут перебор))))
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ ABir (раскрыть)
16 июня в 20:29
Выключили)
pomor45
pomor45
16 июня в 20:28
Стасиков ничем вывести невозможно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июня в 20:25
Снова чабан почувствовал себя главным и снова умняка гонит.
ABir
ABir
16 июня в 20:13
Не удалось посмотреть матч - работа. У Дзюбы хоть были моменты?
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ Брулин (раскрыть)
16 июня в 20:10
Игорь тоже косячил. Нормально стоял только года до 2010 . Потом каждый матч ждали от него привоза . Хорошо хоть ушёл красиво , без курьезов .
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 20:08
С улицы тебя взяли и напрасно.
ДСА
ДСА
16 июня в 20:06
Хоть кто-то надежды оправдал.
161регион
161регион
16 июня в 20:02
УСЫ НЕ ТРЕНЕР....ОН ДОЛЖЕН ВСТАТЬ И СКАЗАТЬ ПОСЛЕ ЧЕ, КАК КОГДА ТО СКАЗАЛ БОРЯ:Я УСТАЛ, Я УХОЖУ.... И УСТУПИТЬ МЕСТО БЕРДЫЕВУ, ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЧЕГО ТО ДОБИТЬСЯ НА ЧМ 2022....ВРЕМЕНИ В ОБРЕЗ
SHMEL
SHMEL
16 июня в 20:00
Жаль, что не умеем реализовывать свои моменты. Забили всего один, этого может не хватить в дальнейшем.
Konst56
Konst56
16 июня в 19:55
Интересно в какой момент усатый принял оперативное решение в отношении Дзюбы?
Absinthe2
Absinthe2
16 июня в 19:53
Слушать Черчесова - это подставлять щёки. Терпеть, терпеть этот издеж
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