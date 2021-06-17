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«Уфа» расторгла контракт с Рабадановым и отдала в аренду Белоусова

17 июня 2021, 12:29

Пресс-служба «Уфы» сообщила, что нападающий Магомедэмин Рабаданов покидает клуб.

По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с Магомедэмином Рабадановым. В РПЛ Рабаданов сыграл один матч, за молодёжку и «Уфу-2» провел 28 игр и забил 4 гола.

Кроме того, в аренду в «Шинник» отправился полузащитник «Уфы» Никита Белоусов.

«Уфа» и ярославский «Шинник» договорились об аренде 19-летнего воспитанника нашей команды. В сезоне 20/21 полузащитник сыграл 2 матча в РПЛ и провёл 24 игры в молодежном первенстве.

Ранее «Уфа» сделала официальное предложение по трансферу полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

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Ванечка
Ванечка
17 июня в 14:40
Что то Уфа активничает...
ProKop92
ProKop92
17 июня в 13:52, ред.
Где-то на просторах Матч-Тв :
sv_1969
sv_1969
17 июня в 12:40
Значит так надо
КЭТиК
КЭТиК
17 июня в 12:38
Чистят зарплатную ведомость.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июня в 12:34
Найдёт чтонибудь получше!
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