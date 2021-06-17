«Уфа» расторгла контракт с Рабадановым и отдала в аренду Белоусова

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17 июня 2021, 12:29

Пресс-служба «Уфы» сообщила, что нападающий покидает клуб.

По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с Магомедэмином Рабадановым. В РПЛ Рабаданов сыграл один матч, за молодёжку и «Уфу-2» провел 28 игр и забил 4 гола.

Кроме того, в аренду в «Шинник» отправился полузащитник «Уфы» .

«Уфа» и ярославский «Шинник» договорились об аренде 19-летнего воспитанника нашей команды. В сезоне 20/21 полузащитник сыграл 2 матча в РПЛ и провёл 24 игры в молодежном первенстве.

Ранее «Уфа» сделала официальное предложение по трансферу полузащитника «Спартака» Остона Урунова.