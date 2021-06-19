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Гилмор: «Понимали, что с Англией будет тяжело, но сыграли классно»

вчера, 08:50
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор, который был признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Англией (0:0), поделился мыслями после игры.

Шикарный вечер. Парни показали потрясающий футбол. Мы понимали, что будет тяжело, однако мы вышли на поле и классно сыграли, доставив соперникам определенные проблемы. Это приятный момент.

В последнем матче на «Хэмпден Парк» атмосфера была грандиозной. Это очень важный момент, так что перед встречей с Хорватией нужно основательно подготовиться.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:28
Поставили англичан на.....место
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:08
Шотландцы просто удивили всех своей игрой. Многие их записали в аутсайдеры после поражения в первом туре, а они чуть не прихлопнули извечных , своих заклятых друзей, которые считались явными фаворитами в этом матче. Очень качественно, очень смотрибельно отыграли. Думаю , они еще поборются за выход из группы.
Всем здоровья.
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:08
Неожиданно, но классно
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:05
Сыграли хорошо.. Это точно
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
beefs, Футболтус, A.S.A больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 24. Поздравляем! Чемпионат Европы 2020
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:53
Могли даже выиграть!
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