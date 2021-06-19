Гилмор: «Понимали, что с Англией будет тяжело, но сыграли классно»

Полузащитник сборной Шотландии , который был признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Англией (0:0), поделился мыслями после игры.

Шикарный вечер. Парни показали потрясающий футбол. Мы понимали, что будет тяжело, однако мы вышли на поле и классно сыграли, доставив соперникам определенные проблемы. Это приятный момент.

В последнем матче на «Хэмпден Парк» атмосфера была грандиозной. Это очень важный момент, так что перед встречей с Хорватией нужно основательно подготовиться.