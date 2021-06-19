Мората о критике в свой адрес: «Я не могу нравиться всем»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании высказался о критике, которой подвергся после матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Швеции (0:0).

Я очень спокойно отнёсся к этой ситуации [и критике]. Ещё со времён юношеской сборной до 17 лет я работаю над тем, чтобы быть здесь и играть на этих турнирах.

Я не могу нравиться всем. Когда есть критика, тебе нужно с уважением относиться к ней, но меньше слушать её, а больше работать. В матче всё происходит так быстро, что у тебя нет времени на раздумья.

Очевидно, что нападающий живёт голами. Это наша работа. В матче со Швецией я выложился физически, и думаю, в каких-то вещах я был хорош, но, похоже, что всё сводится к голам. Это часть нашей работы.