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Мората о критике в свой адрес: «Я не могу нравиться всем»

вчера, 05:51

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората высказался о критике, которой подвергся после матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 против Швеции (0:0).

Я очень спокойно отнёсся к этой ситуации [и критике]. Ещё со времён юношеской сборной до 17 лет я работаю над тем, чтобы быть здесь и играть на этих турнирах.

Я не могу нравиться всем. Когда есть критика, тебе нужно с уважением относиться к ней, но меньше слушать её, а больше работать. В матче всё происходит так быстро, что у тебя нет времени на раздумья.

Очевидно, что нападающий живёт голами. Это наша работа. В матче со Швецией я выложился физически, и думаю, в каких-то вещах я был хорош, но, похоже, что всё сводится к голам. Это часть нашей работы.

Недавно «Ювентус» продлил аренду Мораты ещё на один сезон.

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Все комментарии
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 13:44
Он провалил 2ую половину сезона в Юве и сам не свой после ковида - это всем очевидно. Вопросы к Энрике, который поставил его в основу.
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:48
" но похоже, что все сводится к голам"... Блин, как бы да. В футболе нападающие обычно для того, чтобы забивать голы. Ну, если ты не Дядюн или Прудников.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 10:01
Скажи им всем - "Вы мне тоже не нравитесь, противные!!!"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:26
Ещё есть год,покажи себя!
beefs
beefs
вчера в 06:59
это правда, всем не угодишь...
swed27
swed27
вчера в 06:53
Не надо всем нравиться Будь самим собой
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:03
Если что, причина неудачи найдена.
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