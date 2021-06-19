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Бруну: «Постараемся использовать все свои козыри в матче с Германией»

вчера, 08:24
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 4Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш порассуждал о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против команды Германии.

Я не знаю, как все пройдет, но главная цель – обернуть эту историю в нашу пользу. Матч будет непростым, мюнхенские болельщики придадут им мотивации.

Им нужна победа. Иногда это может быть положительным фактором, иногда – отрицательным из-за нервов и чрезмерного рвения. Мы постараемся использовать все наши козыри и насладиться игрой.

Не так давно Бруну был включен в число номинантов на звание лучшего игрока минувшего сезона АПЛ.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:36, ред.
Немцы проиграли Франции. Теперь надо цепляться за очки любой ценой. Играют в Мюнхене, возможно, это как-то поможет. Проиграв Германии, Португалия существенно усложнит себе жизнь : немцам играть в 3-м туре с венграми, а португальцам с французами. Сверхмотивированы будут и те и те. Тем интереснее!
swed27
swed27
вчера в 09:29
Козырь только один - Криштану Роналду
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:28
Германия вынесет в лёгкую такую Португалию!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:09
Ничейку сгоняют
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:00
Я думаю Португалия выиграет или хотя-бы сыграет в ничью.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:50
Такой матч пропустить никак нельзя.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:39
Сложно будем но выполнимая задачка.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:36
Ничьей будет достаточно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:32
Дайвер ныряет в бассейне не покладая рук...
beefs
beefs
вчера в 08:30
ждем мач, надеемся получить удовольствие от увиденного...
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 08:29
Интересный должен получиться матч
drug01
drug01
вчера в 08:28
Желаю удачи и здоровья
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