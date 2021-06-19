Бруну: «Постараемся использовать все свои козыри в матче с Германией»

Полузащитник сборной Португалии порассуждал о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против команды Германии.

Я не знаю, как все пройдет, но главная цель – обернуть эту историю в нашу пользу. Матч будет непростым, мюнхенские болельщики придадут им мотивации.

Им нужна победа. Иногда это может быть положительным фактором, иногда – отрицательным из-за нервов и чрезмерного рвения. Мы постараемся использовать все наши козыри и насладиться игрой.