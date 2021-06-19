Скалони: «Аргентина заслуживала победы и в предыдущих матчах»

Главный тренер сборной Аргентины дал комментарий после победы над Уругваем (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Гвидо [Родригес] всегда был в команде, мы уже давно оценили его преданность делу. Сегодня у него появилась возможность проявить себя, и он прекрасно ею воспользовался [забив гол].

Считаю, что в предыдущих матчах мы тоже заслуживали победы. Сегодня команда приложила дополнительные усилия, чтобы не дать сопернику помешать нам. Аргентина очень крепко выступила сегодня.