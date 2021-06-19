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Скалони: «Аргентина заслуживала победы и в предыдущих матчах»

вчера, 06:43
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий после победы над Уругваем (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки.

Гвидо [Родригес] всегда был в команде, мы уже давно оценили его преданность делу. Сегодня у него появилась возможность проявить себя, и он прекрасно ею воспользовался [забив гол].

Считаю, что в предыдущих матчах мы тоже заслуживали победы. Сегодня команда приложила дополнительные усилия, чтобы не дать сопернику помешать нам. Аргентина очень крепко выступила сегодня.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:43
Такая Аргентина нам не нужна
амурец
амурец
вчера в 09:07
сегодня просто повезло благодаря Родригесу
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 07:51
С Месси в составе не заслуживала
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 07:05
Просто слова хотя сам знает, что нужно делать, чтобы сборная чаще побеждала.
Mangur
Mangur
вчера в 06:50
Вальяжность и почивание на лаврах еще никого не делала победителями.
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