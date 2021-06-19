Моуриньо: «Эден Азар — потрясающий футболист, который ужасно тренируется»

Главный тренер «Ромы» поделился мнением о своём бывшем подопечном, полузащитнике «Реала» и сборной Бельгии . Ранее Моуриньо и Азар вместе работали в «Челси».

Эден Азар — потрясающий футболист, который ужасно тренируется. Он мало работает на тренировках. Представьте, кем бы он стал, если бы был топ-профессионалом.

Эден — замечательный парень. Он настоящий семьянин, что не типично для нынешнего поколения футболистов. Он тихий парень, который сосредоточен на своей семье, детях и родителях. У него очень тихая жизнь.

Но когда утром он выходит на поле, он мало работает. То, что вы видите во время матча, является не отражением его недельной работы, а врождённым талантом.