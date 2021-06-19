Моуриньо: «Эден Азар — потрясающий футболист, который ужасно тренируется»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мнением о своём бывшем подопечном, полузащитнике «Реала» и сборной Бельгии Эдене Азаре. Ранее Моуриньо и Азар вместе работали в «Челси».
Эден Азар — потрясающий футболист, который ужасно тренируется. Он мало работает на тренировках. Представьте, кем бы он стал, если бы был топ-профессионалом.
Эден — замечательный парень. Он настоящий семьянин, что не типично для нынешнего поколения футболистов. Он тихий парень, который сосредоточен на своей семье, детях и родителях. У него очень тихая жизнь.
Но когда утром он выходит на поле, он мало работает. То, что вы видите во время матча, является не отражением его недельной работы, а врождённым талантом.
Недавно появилась новость о том, что форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе якобы сообщил президенту «Реала» о том, что он хочет играть вместе с Азаром и нападающим «сливочных» Каримом Бензема.
Отдав лучшие молодые свои годы Челси, исполнил детскую мечту, перешёл в Реал (принеся Челси огромные деньги), набрал вес, и позже начал часто ломаться по непонятным причинам, и вот уже как 2 сезона улетели в никуда.
В любом случае удачи и успехов Эдену, надеюсь при Карло получится всё у него, и травмы обойдут стороной.
Отдав лучшие молодые свои годы Челси, исполнил детскую мечту, перешёл в Реал (принеся Челси огромные деньги), набрал вес, и позже начал часто ломаться по непонятным причинам, и вот уже как 2 сезона улетели в никуда.
В любом случае удачи и успехов Эдену, надеюсь при Карло получится всё у него, и травмы обойдут стороной.