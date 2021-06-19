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Моуриньо: «Эден Азар — потрясающий футболист, который ужасно тренируется»

вчера, 07:43

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мнением о своём бывшем подопечном, полузащитнике «Реала» и сборной Бельгии Эдене Азаре. Ранее Моуриньо и Азар вместе работали в «Челси».

Эден Азар — потрясающий футболист, который ужасно тренируется. Он мало работает на тренировках. Представьте, кем бы он стал, если бы был топ-профессионалом.

Эден — замечательный парень. Он настоящий семьянин, что не типично для нынешнего поколения футболистов. Он тихий парень, который сосредоточен на своей семье, детях и родителях. У него очень тихая жизнь.

Но когда утром он выходит на поле, он мало работает. То, что вы видите во время матча, является не отражением его недельной работы, а врождённым талантом.

Недавно появилась новость о том, что форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе якобы сообщил президенту «Реала» о том, что он хочет играть вместе с Азаром и нападающим «сливочных» Каримом Бензема.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 10:29
Зато бургеры уминает исправно!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:42
Жозик хотел сказать, что Эден хрустальный.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:09
Ужасно тренируется, но хорошо кушает, притом то, что не надо.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:46, ред.
Даже так тренируясь (если верить самому честному в мире человеку Моуриньо), Эдену хватало этого, чтобы крутить-вертеть (в прямом смысле) соперников на поле.
Отдав лучшие молодые свои годы Челси, исполнил детскую мечту, перешёл в Реал (принеся Челси огромные деньги), набрал вес, и позже начал часто ломаться по непонятным причинам, и вот уже как 2 сезона улетели в никуда.
В любом случае удачи и успехов Эдену, надеюсь при Карло получится всё у него, и травмы обойдут стороной.
ДСА
ДСА
вчера в 08:26
Его и так всё устраивает.
ProKop92
ProKop92
вчера в 08:19
Ждём новость о переходе Азара в Рому
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 08:07
Наверное все так и есть, Азар никогда не отличался физической подготовкой. Жаль что такой талант пропадает.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 07:48
Моуринью вставило пять копеек
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