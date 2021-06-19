«Реал» рассматривает вариант с подписанием Пау Торреса

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вчера, 10:53

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Вильярреала» , сообщает As.

По информации источника, мадридский клуб внимательно следит за прогрессом 24-летнего игрока и планирует его приобретение. Однако на данный момент трансфер вряд ли возможен, так как «Реал» не готов потратить 50 млн евро, в которые оценивают Торреса. Помимо прочего, «Вильярреал» не заинтересован в продаже игрока.

Отмечается, что «Реал» вернется к идее покупки Пау в 2022 году.

В мае сообщалось, что Торрес интересен «Барселоне».