«Реал» рассматривает вариант с подписанием Пау Торреса

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает As.
По информации источника, мадридский клуб внимательно следит за прогрессом 24-летнего игрока и планирует его приобретение. Однако на данный момент трансфер вряд ли возможен, так как «Реал» не готов потратить 50 млн евро, в которые оценивают Торреса. Помимо прочего, «Вильярреал» не заинтересован в продаже игрока.
Отмечается, что «Реал» вернется к идее покупки Пау в 2022 году.
В мае сообщалось, что Торрес интересен «Барселоне».