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«Реал» рассматривает вариант с подписанием Пау Торреса

вчера, 10:53

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает As.

По информации источника, мадридский клуб внимательно следит за прогрессом 24-летнего игрока и планирует его приобретение. Однако на данный момент трансфер вряд ли возможен, так как «Реал» не готов потратить 50 млн евро, в которые оценивают Торреса. Помимо прочего, «Вильярреал» не заинтересован в продаже игрока.

Отмечается, что «Реал» вернется к идее покупки Пау в 2022 году.

В мае сообщалось, что Торрес интересен «Барселоне».

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 12:33
Ну посмотрим через годик
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:02
Отличный защитник, может на долгие годы стать лидером обороны, к тому же Испанец и игрок национальной сборной
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 11:44
экономия от Переса
ProKop92
ProKop92
вчера в 10:54
А не хочет ли Реал рассмотреть вариант с Отписанием Флорентино Переса?
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