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Роналду повторил достижение Клозе

вчера, 19:27
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 4Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Германии.

Этот гол стал для Роналду девятнадцатым на чемпионатах мира и Европы. Это лучший результат в истории среди европейских игроков наравне с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе.

Роналду повторил достижение Клозе

Германия не проиграла ни одного из последних 4 матчей с Португалией.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika ответ Triem (раскрыть)
вчера в 22:58
Это да.. Но, в будущем у Месси есть больше шансов стать им , чем у Роналду. Все зависит от сборных, где они играют.
Не все ещё потеряно)
Triem
Triem ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:22
Двоих великих но не чемпионов мира!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:48
Ещё есть время побить и этот рекорд !!! Удачи тебе Рон и ещё больше новых рекордов !!!
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:40
Один гол и он установит очередной рекорд.
Интересно было бы узнать, какие ещё рекорды остались не достигнутыми им и Месси.
Нам повезло что, мы видим двоих бесспорно великих футболистов
kanuni
kanuni
вчера в 21:06
Тут ещё один рекорд,с голевым пасом на Жоту он стал лучшим ассистентом в истории Евро.
v3zcab3k7vbx
v3zcab3k7vbx
вчера в 20:45
Крутяк!
Пока Карлана долбят в очельник на Кубке Америке, Рон ставит рекорд за рекордом!
Брулин
Брулин
вчера в 20:44
На самом деле быть на одном уровне с Клозе дорогого стоит. С учётом того что он лучший бомбардир чемпионатов мира
Elliada
Elliada
вчера в 20:06
Какие только "рекорды" не придумают.
shlomo
shlomo
вчера в 19:51
Ну это когда то должно было бы быть
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:35, ред.
За прошлый. В этом месяце ещё же небыло розыгрыша ?!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:28
Рон человек рекорд...
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