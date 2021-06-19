Роналду повторил достижение Клозе

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вчера, 19:27

Нападающий сборной Португалии отметился забитым голом в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Германии.

Этот гол стал для Роналду девятнадцатым на чемпионатах мира и Европы. Это лучший результат в истории среди европейских игроков наравне с бывшим форвардом сборной Германии .

Германия не проиграла ни одного из последних 4 матчей с Португалией.