Роналду повторил достижение Клозе

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Германии.
Этот гол стал для Роналду девятнадцатым на чемпионатах мира и Европы. Это лучший результат в истории среди европейских игроков наравне с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе.
Германия не проиграла ни одного из последних 4 матчей с Португалией.
Не все ещё потеряно)
Не все ещё потеряно)
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