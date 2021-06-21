ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2020

Канерва: «Фантастика, что мы ещё можем занять первое место в группе»

вчера, 08:04
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 2Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Наставник сборной Финляндии Маркку Канерва порассуждал о предстоящем матче 3-го тура Евро-2020 с Бельгией.

С нетерпением ждем самую важную, вероятно, встречу в истории финского футбола. Просто фантастика, что на этой стадии турнира наша судьба все еще в наших руках. Мы даже можем занять в группе первое место. Столь многое еще стоит на кону.

Думаю, только наша команда верила в то, что мы окажемся в нынешней ситуации. Мы, конечно же, мечтали об этом. Сперва мечтали о выходе в финальную стадию, теперь – об участии в плей-офф.

Финляндия станет первой в случае победы над Бельгией. В то же время Россия, играющая в одной группе с финнами, может попасть в плей-офф даже в случае поражения от Дании.

Все новости
«Я верю, что в футболе возможно всё». Алаба — после победы над Украиной
Вчера, 23:19 Комментарии1
Шевченко: «Бывают такие матчи: что бы ты ни хотел, ничего не получается»
Вчера, 22:53 Комментарии7
Это′О: «Я бы не колебался, если бы мог подписать Рамоса в „Барселону“»
Вчера, 21:26 Комментарии4
Лапорта: «Мы приглашаем УЕФА обсудить проект Суперлиги»
Вчера, 12:31 Комментарии40
Пукки: «Я был недостаточно подготовлен к матчу с Россией»
Вчера, 08:28 Комментарии12
Манчини: «Каждый участник 1/8 финала может выиграть Евро»
Вчера, 00:05 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:39
Ну первое это врятли!
Аксинья
Аксинья
вчера в 09:37
Первое место - фантастика, четвертое - реальность))
112910415
112910415
вчера в 09:19
возможно первое, возможно последнее, весело !
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 09:08
Прям как дети!!!!!
ABir
ABir
вчера в 09:03
Невероятные оптимисты! Но может так действительно и нужно? Просто играть в футбол, а не мучиться. Получать удовольствие от игры, а дальше будь, что будет. За красивый футбол и борьбу даже при поражении болельщики не осудят
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:55
Бельгийцы может и не выставят всех основных, но будут играть не настолько плохо, что бы проиграть финам.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:52
Свой максимум фины уже показали в матче с датчанами, тем самым облегчили российской сборной выход из группы.
minai
minai
вчера в 08:51
Ну хватит витать в облаках. Пора на землю, в объятия Бельгии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:38
Шальной гол после одного удара в створ за матч и уже мечтают о первом месте. Футбол интересная штука. Непредсказуемая...
swed27
swed27
вчера в 08:19
Финны - сенсация нынешнего Евро
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:12
Мечты мечты где ваша сладость)))
shlomo
shlomo
вчера в 08:10
Удачи Финам...а вдруг
beefs
beefs
вчера в 08:10
Помечтайте, никому не запрещается...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100