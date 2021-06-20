Гризманн: «Больше не будет таких футболистов, как Месси и Роналду»

Нападающий сборной Франции поделился мнением об игре форварда сборной Португалии .

Роналду является источником вдохновения для всех. То, что он делает в 36 лет — невероятно. Больше не будет таких футболистов, как Месси и Роналду. Нам повезло встретиться с ними на поле. Роналду является примером для всех.