Гризманн: «Больше не будет таких футболистов, как Месси и Роналду»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.
Роналду является источником вдохновения для всех. То, что он делает в 36 лет — невероятно. Больше не будет таких футболистов, как Месси и Роналду. Нам повезло встретиться с ними на поле. Роналду является примером для всех.
Гризманн и Роналду являются двумя из четырёх игроков, которые сумели забить 7 и более голов на чемпионатах Европы.
будут великие не меньшего масштаба !
будут великие не меньшего масштаба !
Или это всё таки зависть Гризманна ,
Но народную любовь 💘к нему не скрыть !!!
Или это всё таки зависть Гризманна ,
Но народную любовь 💘к нему не скрыть !!!