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Гризманн: «Больше не будет таких футболистов, как Месси и Роналду»

вчера, 17:37
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция23.06.2021 в 22:00 Не начался

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн поделился мнением об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Роналду является источником вдохновения для всех. То, что он делает в 36 лет — невероятно. Больше не будет таких футболистов, как Месси и Роналду. Нам повезло встретиться с ними на поле. Роналду является примером для всех.

Гризманн и Роналду являются двумя из четырёх игроков, которые сумели забить 7 и более голов на чемпионатах Европы.

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Все комментарии
Rustam Ramazanov
Rustam Ramazanov ответ NOVA (раскрыть)
сегодня в 01:33
Nova, наоборот, Холланд и Мбаппе тоже забивают по 40 голов как Рон за сезон. Только Месси еще и является лучшим ассистентом в истории, одним из лучших плеймейкеров.
NOVA
NOVA
сегодня в 00:50
как рон точно нет, а как месси таких хватает, взять уже того же холланда и мбаппе!! а в будущем надеюсь все таки будут игроки и еще лучше!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:05
Не стал бы так утверждать
112910415
112910415
вчера в 18:38
время на месте не стоит, всё развивается ...
будут великие не меньшего масштаба !
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 18:38
Пеле и Марадону не обогнали, разве что по голам)))
yrasikos22
yrasikos22
вчера в 18:31, ред.
Эти игроки ничего великого не сделали, не лучше чем предшественники,футбол развиваеться становиться быстрее,и конечно игроков еще много будет на порядок лучше...
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:30
Гризманн же не неадекват, чтоб такое говорить)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:28
Будут ещё лучше игроки!
radone
radone
вчера в 18:24
а как же великий Сапогов ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:08
Как можно было забыть о самом Векликом ,
Или это всё таки зависть Гризманна ,
Но народную любовь 💘к нему не скрыть !!!
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
вчера в 18:05
Чалов скоро таким будет.
vinyardrip
vinyardrip ответ Gorasul (раскрыть)
вчера в 18:00
Руками так точно)))
beefs
beefs
вчера в 18:00
При Пеле и Марадоне так же говорили...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:57
Раньше думали, что круче Пеле и Марадоны никого не будет, но ошиблись. Думаю и тут Антуан погорячился . Хотя , кто ж знает , поживем увидим.
G.O.A.T
G.O.A.T
вчера в 17:56
Все верно больше не будет такого как МЕССИ.
dimagas2
dimagas2
вчера в 17:51
Отличная новость)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:50
Уже есть. Холанд и Мбаппе...
Gorasul
Gorasul
вчера в 17:45
Дзюба получше будет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:38
Будут даже лучьше этих двух!
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