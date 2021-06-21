Пукки: «Я был недостаточно подготовлен к матчу с Россией»

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вчера, 08:28

Форвард сборной Финляндии заявил, что готов к матчу 3-го тура Евро-2020 против Бельгии.

До Евро я был вне игры около пяти недель с травмой голеностопа. Сейчас чувствую себя хорошо, но есть небольшая нехватка игровой практики. Во втором тайме матча с Россией вроде бы уже вошел в ритм. Кажется, близок к оптимальной форме.

Финляндия станет первой в случае победы над Бельгией. В то же время Россия, играющая в одной группе с финнами, может попасть в плей-офф даже в случае поражения от Дании.