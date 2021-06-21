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Пукки: «Я был недостаточно подготовлен к матчу с Россией»

вчера, 08:28

Форвард сборной Финляндии Теему Пукки заявил, что готов к матчу 3-го тура Евро-2020 против Бельгии.

До Евро я был вне игры около пяти недель с травмой голеностопа. Сейчас чувствую себя хорошо, но есть небольшая нехватка игровой практики. Во втором тайме матча с Россией вроде бы уже вошел в ритм. Кажется, близок к оптимальной форме.

Финляндия станет первой в случае победы над Бельгией. В то же время Россия, играющая в одной группе с финнами, может попасть в плей-офф даже в случае поражения от Дании.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 18:08
Футболисты (не зависимо от происхождения) люди безграмотные!...Но еще хуже те, кто ФУТБОЛ-всерьез воспринимает!))))
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 11:26
Посмотрим, что ты скажешь после матча с Бельгией...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:26
Сборная России тоже не готова к Евро, но финнов как то победила.
Пукки не надо пукать раньше времени, а то обкакаешься в руках бельгийцев.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:21
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:20
Теперь, понятно, что Финляндия не произвела должного впечатления на Черчесова из-за неоптимальной формы Пукки.
Аксинья
Аксинья
вчера в 09:34
Зато сегодня у тебя есть прекрасный шанс показать Де Брюйне и К кто есть кто ))
LOpp
LOpp
вчера в 09:06
Когда на поле сам Дзюба, все остальные футболисты становятся недостаточными и никчёмными
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 08:58
Он вообще то бельгийцам будет стараться забить ;) Хотя своим проще было бы...
minai
minai
вчера в 08:57
Лучше скажи, что просто связываться не хотелось.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:55
Бог даст финам не забьет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:35
Сейчас можно, что угодно фантазировать.
ОПС
ОПС
вчера в 08:32
Игра все покажет, а мы посмотрим как Пукки сыграет.
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