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Джикия — о Дании: «Это будет самый сложный наш соперник на Евро»

вчера, 14:51
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Защитник сборной России Георгий Джикия порассуждал о предстоящем матче со сборной Дании.

Думаю, это будет самый сложный наш соперник на Евро. Конечно, Бельгия сильна, это одна из сильнейших сборных в мире. Но мне кажется, именно игра против датчан будет сложнейшей для нас.

Дания хорошо организована, дисциплинирована, все время нацелена на атаку. С бельгийцами она нанесла 22 удара по воротам, с финнами – 26. Так что к этой игре нужно будет подойти со всей серьезностью.

Несомненно, перед решающей игрой есть давление. Это хорошо ощущается. И по тому, как мы на это реагируем, и по болельщикам. В принципе, изначально предполагалось, что матч с Данией станет решающим. И на деле вышло именно так.

Да, некоторые из наших игроков получили травмы и не смогут нам помочь. Некоторые не в 100% в форме. И с Марио Фернандесом неприятная случилась ситуация. У нас есть два-три дня, чтобы как следует подготовиться и сыграть хороший матч.

У всех нас есть опыт игры на выезде за национальную сборную. Это часть нашей профессии. Мы полностью выложимся в этой игре. Ну а наши болельщики... Я уверен, что хоть их и не должно там быть, они найдут способ оказаться на трибунах и поддержать нас должным образом.

Накануне кот Дмитрия Губерниева предсказал победу сборной России над сборной Дании.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ luca conti (раскрыть)
вчера в 22:43, ред.
Да все верно. В 1965 году я начал болеть за Спартак , а ЧМ конечно был в 1966 году....).
luca conti
luca conti ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:21
Видимо, давно болеете. Старость - не радость))) И память подводит. Главное англичане уверены, что свой чемпионат они проводили в 1966
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
Это даже уже не оптимизм , а по инерции...)...Болею.за Сборную с 1965 года с ЧМ в Англии , когда мы заняли четвертое место. Вот.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:00
Как же я завидую Вашему оптимизму. Я то за сборную уже давно не переживаю, ещё со времён ЧМ-2014, когда стало окончательно ясно куда движется наш футбол.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:58
Выиграем , проиграем или ничья , но болеть то все мы будем за нашу Сборную.
Удачи. Главное не проиграть и это уже будет успех.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 19:57, ред.
С датчанами нужно играть нагло, т.е. так, как наша сборная не умеет. Если бы матч игрался дома, то можно было бы всерьёз рассчитывать на победу (дома, как никак, и стены помогают). Короче говоря, победа в Копенгагене будет если не чудом, то грандиозным успехом точно.
протон1
протон1
вчера в 19:46
если сравнить как сборная россии. и сборная дании сыграли с бельгийцами. результат будет или ничейным . или проиграем со счетом 2-1
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:19
Батон колбасы )))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:01
И не говори! Ведь на выезде еще пока сборной России не приходилось играть....Удачи Вам, ребята!
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 18:59
Ну конечно, с Бельгией то было легко.
cska1948
cska1948
вчера в 18:54
Накануне кот Дмитрия Губерниева предсказал победу сборной России над сборной Дании.
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Наверняка Губерниев дал коту взятку...
112910415
112910415
вчера в 18:32
а дальше - тишина
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 18:24
Думаю сегодня будет 0:4
particular
particular
вчера в 17:57
К сожалению, всевозможные сборы и занятия так и позволили Сборной, в который уже раз, обрести лицо, обзавестись несколькими наигранными вариантами и тактической гибкостью...
Поэтому для Сборной все соперники стали сложными - одни силой, другие непредсказуемостью, а остальные непробиваемостью...
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:35
У России нет шансов !
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 17:25
Самый сложный соперник Бельгия позади
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:21
Это не только самый трудный, но и как говориться- позади Москва
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:21
Если сборная Бельгии не самый сложный соперник, которой проиграли 3:0, то тогда какой результат ожидать от самого сложного соперника сборной Дании....?

Хотелось бы пожелать сборной России, чтобы самый сложный соперник был на стадии плей-офф. Это из области фантастики, но почему бы не пофантазировать. А вдруг...?!
lotsman
lotsman
вчера в 17:21
Главное не держать в голове ничейку, а то точно проиграете.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:06
А по телевизору сказали что Бельгия на первом месте по рейтингу )
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 16:53
Да ладно. А Бельгия для начала?как-то нелогично....
dok66
dok66
вчера в 16:53
А до этого все было просто : Бельгии просто подарили три мяча , с Финляндией просто повезло . Вот с Данией будет все не просто , видимо решили немного поиграть
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:52
Да не парьтесь вы! Котгуберний сказал, что выиграем, значит победа будет за нами! А если что - валите всё на кота уссатого!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 16:46
Все пройдет как обычно: пропустим 2 и в концовке 1 отыграем!
berda2003
berda2003
вчера в 16:42
... а бельгийцы не самый сложный соперник - поиграли с 56ами в кошки-мышки - пожалели - забили только три гола - вообщем, соперник не сложный...
Futurista
Futurista ответ Beekeeper (раскрыть)
вчера в 16:31
Футболисты сб. России уже угорают над зарплатами футболистов сб. Мальты...
DNK74_02
DNK74_02
вчера в 16:29
Будет самая сложная. А потом отдых. Раз в год даже палка стреляет, но не с этим тренером. Болея за страну желаю нам нового грамотного тренера, способного собрать хорошую команду.
альсато
альсато
вчера в 16:23
Вот только пусть попробует сегодня ЭТА дзюба не забить!...вслед пойдет за глушаковым!))))
Beekeeper
Beekeeper ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 16:19
Да уже скорее бы, эта игра стала последней для Черчеса и Ко.
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 16:18
Еще до выхода на поля обделались, над такой сборной скоро Мальта будет угорать.
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