Широков: «Ожидания перед матчем с Данией хорошие»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящий матч национальной команды с Данией на Евро-2020.

Ожидания перед матчем с Данией хорошие. Нашим ребятам надо только ничью отстоять. Понятно, что матч будет тяжелым, но задача вполне решаемая. Конечно, тревога есть перед каждой игрой, мы же не Франция. Играем на выезде, а такие игры нам не очень удаются в последнее время. Выйти из группы можем со второго или третьего, но с третьего будет тяжелее.