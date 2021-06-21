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Широков: «Ожидания перед матчем с Данией хорошие»

вчера, 12:05
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал предстоящий матч национальной команды с Данией на Евро-2020.

Ожидания перед матчем с Данией хорошие. Нашим ребятам надо только ничью отстоять. Понятно, что матч будет тяжелым, но задача вполне решаемая. Конечно, тревога есть перед каждой игрой, мы же не Франция. Играем на выезде, а такие игры нам не очень удаются в последнее время. Выйти из группы можем со второго или третьего, но с третьего будет тяжелее.

Кот Дмитрия Губерниева предсказал победу сборной России над сборной Дании.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 16:37
Команда играет ниже денег.Сегодня, пожалуй , всё и закончится
альсато
альсато ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 13:43
Бухают!)))))
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:42
Шо шо-пивко-похолодней будет!))
альсато
альсато
вчера в 13:40
НАМ бы только ночь простоять, да день продержаться!)))))
ОПС
ОПС
вчера в 13:37
Будем надеяться на хорошее.
112910415
112910415
вчера в 13:35
хорошие ?
95 минут защищать ничью против Дании ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ YVG (раскрыть)
вчера в 13:11
У него ожидания хорошие в том плане, что завтра домой сборная вернётся, встретит друганов, можно по пивку пройтись. А не дай бог пройдут дальше, шо это даст? Да ничего
YVG
YVG
вчера в 13:02
Это у кого как.
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:59
Ну это совсем не удивительно , это по политическим пристрастиям ☝😜
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:54
А теперь подсчет от зарубежных спецов шансов на выход в плей-офф (спойлер- мы ниже Финляндии)
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:51
Это ты решил действовать кардинально, - Психологическая атака, факты на лицо !!!)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:49
Дзюбпул велик, универсален, неповторим и может закрыть любую позицию, даже вратарскую, настоящий супергерой:
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:38
Зато у России есть Дзюбпул. Жаль только что нет двух консулов российского блатного хулиганского футбола - Саши Кокорина и Паши Мамаева, тогда бы точно задоминировали. Ещё бы великих бойцов Широкова и Гулиева, тогда бы точно всех порвали. Но великий супергерой России может и сам справиться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:33
А у меня не очень ожидания. Не Франция конечно, но вот состав сборной Дании по позициям (и вполне себе Франция):
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 12:13
Уходят искать пропавший оптимизм...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:12
Интересно, куда все оптимисты, у которых всё хорошо перед матчем, деваются после матча!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:11
Какое-то тревожное ожидание
Futurista
Futurista
вчера в 12:10
Перед отпуском всегда хорошие ожидания)...
LOpp
LOpp
вчера в 12:08
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