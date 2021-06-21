Сорокин: «У сборной России задача понятная: нужно обыгрывать Данию»

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин считает, что высокий интерес к чемпионату Европы по футболу будет поддерживаться в России, если национальная команда выйдет в плей-офф турнира.

У нас задача вполне понятна, нужно выигрывать или в самом крайнем случае сыграть вничью. Мы очень рассчитываем, что наша сборная пройдет дальше, и тому есть целый ряд причин. Например, продолжение выступления россиян должно поддержать интерес к турниру. Когда город или страна оказываются в числе организаторов, интерес к турниру традиционно определяется результатами, показанными сборной этой страны. Мы желаем нашим футболистам сегодня победить во что бы то ни стало.