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Сорокин: «У сборной России задача понятная: нужно обыгрывать Данию»

вчера, 15:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин считает, что высокий интерес к чемпионату Европы по футболу будет поддерживаться в России, если национальная команда выйдет в плей-офф турнира.

У нас задача вполне понятна, нужно выигрывать или в самом крайнем случае сыграть вничью. Мы очень рассчитываем, что наша сборная пройдет дальше, и тому есть целый ряд причин. Например, продолжение выступления россиян должно поддержать интерес к турниру. Когда город или страна оказываются в числе организаторов, интерес к турниру традиционно определяется результатами, показанными сборной этой страны. Мы желаем нашим футболистам сегодня победить во что бы то ни стало.

Ранее экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев назвал ключевой отрезок матча Россия — Дания.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:39
Нам то зачем ты это говоришь,ты иди датчанам это с
обьясни...))
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:45
Ну вам, господин, конечно из кресла виднее...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:12
Задача понятная. Вот сможем ли ее решить?!?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:54
Пожелать можно, что угодно но задачу ставит один человек, усач.
beefs
beefs
вчера в 15:55
главное нужно развивать футбол а не стричь купоны, тогда будут и результаты...
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:51
Ещё один ! Все всё знают!Но вот как это сделать?))
ДСА
ДСА
вчера в 15:48
У Дании еще более понятная задача.
drug01
drug01
вчера в 15:47
Только вперёд! Удачи!
Cat01
Cat01
вчера в 15:46
Отступать уже Нельзя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:43
Да и ничья сойдёт...
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 15:38
Задача отнюдь не сложная.
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