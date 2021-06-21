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Малафеев — о матче России и Дании: «Всё решится в первом тайме»

вчера, 15:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев готовится к просмотру матча между командами России и Дании во время Евро-2020.

Со стороны датчан будет такой же атакующий футбол, как и в матче с Бельгией. Нам следует грамотно сыграть в обороне и ждать своего момента. Думаю, всё решится в первом тайме. Если наша команда не совершит ошибок и не пропустит от датчан, мы вполне можем рассчитывать на самый лучший исход. Думаю, сегодня мы не увидим много голов. Победы можно добиться за счет дисциплины и грамотной тактической установки от Черчесова. В удачу тоже будем верить.

Можно ли считать Евро провальным, если не выйдем из группы? Мы часто обсуждаем сборную России, ее успехи и поражения. Для многих болельщиков проигрыш — это повод для хейта. Но на самом деле, Евро и другие крупные турниры показывают реальный уровень игроков и их силу. Наша команда уже всем доказала, что мы легко можем обыграть слабых соперников, можем достойно выглядеть с равными по силам командами, но все же с грандами пока тягаться тяжело.

Накануне кот Дмитрия Губерниева предсказал победу сборной России над сборной Дании.

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 19:59
Иными словами Россию похоронят в первом тайме
Petergoff
Petergoff
вчера в 19:43
Слава знает, что нам накидают, уже в первом тайме.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:47
А на второй тайм наши не выйдут ??? Игра длиться 90 минут , в концовке все устанут , любая ошибка может стать роковой, но все будет зависеть от того кто ее сделает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:57
В первом тайме может быть ничья но это ничего не решит.
batog
batog
вчера в 16:55
Все верно. Второй тайм сборная доигрывает, независимо - выигрывает или проигрывает!
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:27
Ну всё правильно, потому что на этом этапе чемпионата дополнительное время и пенальти не предусмотрено!!!))))))☝😜😂😂😂🙋‍♂️
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:10
Все решится в первом тайме, а все остальное - во втором.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:48
В честь чего всё должно решиться в первом тайме???
Во втором уже не будут играть или нашим в первом тайме уже штуки три забьют???)))
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 15:38
Странный и глупый прогноз)
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:27
Благодарю, получу отпишусь обязательно !!!👍✊🙋‍♂️
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:25
Ближе к ночи всё узнаем...
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