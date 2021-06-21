Малафеев — о матче России и Дании: «Всё решится в первом тайме»

Экс-голкипер «Зенита» готовится к просмотру матча между командами России и Дании во время Евро-2020.

Со стороны датчан будет такой же атакующий футбол, как и в матче с Бельгией. Нам следует грамотно сыграть в обороне и ждать своего момента. Думаю, всё решится в первом тайме. Если наша команда не совершит ошибок и не пропустит от датчан, мы вполне можем рассчитывать на самый лучший исход. Думаю, сегодня мы не увидим много голов. Победы можно добиться за счет дисциплины и грамотной тактической установки от Черчесова. В удачу тоже будем верить.

Можно ли считать Евро провальным, если не выйдем из группы? Мы часто обсуждаем сборную России, ее успехи и поражения. Для многих болельщиков проигрыш — это повод для хейта. Но на самом деле, Евро и другие крупные турниры показывают реальный уровень игроков и их силу. Наша команда уже всем доказала, что мы легко можем обыграть слабых соперников, можем достойно выглядеть с равными по силам командами, но все же с грандами пока тягаться тяжело.