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Шалимов: «Мы должны быть смелыми в матче с Данией»

вчера, 15:26
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал предстоящий матч Евро-2020 Россия — Дания.

Мы должны быть смелыми. Сейчас объясню. Дания будет разыгрывать мяч низом от своих ворот. Мне кажется, если грамотно подготовить прессинг, может быть шанс в том, чтобы их накрывать. Это рискованно. Сколько нужно времени, чтобы такой прессинг отработать? За 4 дня подобное точно можно подготовить. Если набраться смелости, наглости, то появятся возможности создавать моменты. А мы должны выходить из обороны длинными передачами.

Мне кажется, что Каспер Шмейхель ошибся в матче с Финляндией, да и гол Де Брюйне в ближний угол... Для вратаря такого уровня он чувствует себя не очень уверенно. Надеюсь, сегодня эта неуверенность продолжится.

Ранее экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев назвал ключевой отрезок матча Россия — Дания.

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Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:39
посоветовал бы ребятам как письмецо состряпать...
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 17:14
Кто кого там накрывать будет?
Если только датчане сами будут не убегать от такого накрытия..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:55
Смелыми как этот писарчук.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:51
Смелость и Черчесов - это вещи не совместимые, в принципе! Не пропустить бы быстрый гол, как в 2-х первых играх. Если опять получим быстрый - пиши пропало!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:39
Надо грамотно построить игру против датчан. Тактика Черчесова даёт шанс на жизнь сборной. Главное выдержать стартовый натиск, а потом ловить датчан на контратаках.
Шанс сборной России как бы это нереально не звучало в том, что Дания играет на домашнем стадионе (будут гнать болельщики) и ей надо побеждать "кровь из носу".
Нашим удачи и ещё раз удачи!!!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 15:33
Смелость — начало дела, но случай — хозяин конца.

Демокрит
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