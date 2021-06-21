Шалимов: «Мы должны быть смелыми в матче с Данией»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч Евро-2020 Россия — Дания.

Мы должны быть смелыми. Сейчас объясню. Дания будет разыгрывать мяч низом от своих ворот. Мне кажется, если грамотно подготовить прессинг, может быть шанс в том, чтобы их накрывать. Это рискованно. Сколько нужно времени, чтобы такой прессинг отработать? За 4 дня подобное точно можно подготовить. Если набраться смелости, наглости, то появятся возможности создавать моменты. А мы должны выходить из обороны длинными передачами.

Мне кажется, что Каспер Шмейхель ошибся в матче с Финляндией, да и гол Де Брюйне в ближний угол... Для вратаря такого уровня он чувствует себя не очень уверенно. Надеюсь, сегодня эта неуверенность продолжится.