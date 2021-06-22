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Тренер сборной Дании: «Если кто и заслуживает 1/8, так это наши игроки»

сегодня, 01:50
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд прокомментировал победу над Россией (4:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Вот это вечер, вот это матч! Мы надеялись, что он будет волшебным. Хотел бы сказать спасибо всем, кто нас поддерживал, оказал нам столько помощи. Мне кажется, это очень сильно повлияло на игроков. Это очень много для нас значит. Дружба, командный дух были просто потрясающими. Все три матча мы играли на очень высоком уровне. Если кто и заслуживает того, чтобы пройти дальше, то это наши игроки. Не представляю, как они смогли справиться с тем, что с ними произошло. Они большие молодцы. Спасибо всей Дании за поддержку. Очень надеюсь, что это подарит нашей стране хорошие новости. Большое спасибо, парни, вы просто молодцы!

Все внесли свою лепту в матч — это просто потрясающе. Йоаким [Мехле] отлично проявил себя на поле. Он просто бежит, он очень сильный. Не знаю, в чём его секрет, но он очень быстро бегает, хорошо покрывает левый край поля, но это заслуга и других футболистов. Даже те, кто не вышел на поле, вложили многое в команду. Сложно описать, через что мы прошли. Постоянно думаем об Эриксене.

Хьюлманд также поделился ожиданиями от предстоящей игры с Уэльсом в 1/8 финала ЧЕ.

Уэльс — очень сложный соперник, они далеко прошли в предыдущем чемпионате, они очень гибкие, могут изменять схемы, стратегии, позиции… Как и в нашем случае: мы начали слабовато, но сделали некоторые перестановки, изменили стратегию — Уэльс играет так же.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:36
Молодцы!
112910415
112910415
сегодня в 07:46
заслужили, никто и не спорит
протон1
протон1
сегодня в 03:42
Мне жалко людей, искренне надеявшихсяна победу.... Вроде взрослые уже, а верите в сказки... Где футбол и где наша сборная? Але, гараж.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:09
Дания - фаворит с Уэльсом.
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