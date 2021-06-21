Лапорта: «Мы приглашаем УЕФА обсудить проект Суперлиги»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что у клубов ещё есть шансы на создание Суперлиги.
Мы все еще пытаемся вести диалог с УЕФА. Мы не будем извиняться перед УЕФА за то, что хотим сами быть хозяевами своей судьбы.
УЕФА угрожал нам штрафами и исключением из Лиги чемпионов. Время доказало нашу правоту. Они приостановили дело и допустили нас до участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Мы хотим сделать самое привлекательное соревнование в мире. Мы приглашаем УЕФА и лиги обсудить это.
Проект жив, я настаиваю на этом.
«Соккер.ру» объяснял, почему Суперлига развалилась так быстро.