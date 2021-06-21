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Лапорта: «Мы приглашаем УЕФА обсудить проект Суперлиги»

вчера, 12:31

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что у клубов ещё есть шансы на создание Суперлиги.

Мы все еще пытаемся вести диалог с УЕФА. Мы не будем извиняться перед УЕФА за то, что хотим сами быть хозяевами своей судьбы.

УЕФА угрожал нам штрафами и исключением из Лиги чемпионов. Время доказало нашу правоту. Они приостановили дело и допустили нас до участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Мы хотим сделать самое привлекательное соревнование в мире. Мы приглашаем УЕФА и лиги обсудить это.

Проект жив, я настаиваю на этом.

«Соккер.ру» объяснял, почему Суперлига развалилась так быстро.

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Все комментарии
RoArt
RoArt ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 20:52
Барса и Реал спиной к спине против окружающих сил Зла.
Скажи мне кто-нибудь про это 2 года назад - я бы назвал этого человека безумцем!
3ton
3ton ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
вчера в 19:00
Пример - Евролига по баскетболу
Сейчас это коммерческий турнир и ФИБА была против , но прошло 2 года и они сдались и увидели , что новый турнир более привлекателен для зрителей и финансово выгоден.
На сегодняшний день Евролига только наращивает финансовое благополучие .
Барселона уже установила новый рекорд по зарплатам .
Футболу такой турнир необходим .
Богатые только и дальше будут доминировать в своих чемпионах и финансово расти .
3ton
3ton ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 18:56
Спорт давно стал коммерческим . Это показывает Америка. Не вижу ничего странного , что суперлига знает , как заработать больше денег . Это их право. Не понимаю слез людей 🙂
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 18:34
Эти люди и сейчас продолжают утверждать, что суперлига это утопия. Но пройдёт год-два и будут все смотреть с удовольствием на новый турнир.
Печально осознавать, что только руководители трёх клубов готовы отстаивать свои интересы, но победа будет за ними. Как тут не вспомнить цитату Махатмы Ганди, - " Сначала вас игнорируют, потом над вами смеются, потом с вами сражаются, а потом вы ПОБЕЖДАЕТЕ"
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
вчера в 17:28
Коаснадар и Фиорентина будут играть в ЛЧ или ЛЕ ,не знаю что будет ,но какой то турнир для второсортных придумают
альсато
альсато
вчера в 17:27
а вот я считаю, что у Лапорта , есть все шансы оказаться...где нибудь в районе МАГАДАНА!))))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Ну так а кто о добровольности говорит ? Суперлига уже одно дело выиграла у УЕФА .Сейчас идёт суд над тем что бы запретить УЕФА мешать клубам .А когда у УЕФА заберут рычаги давления что они делать будут ? Только вести переговоры.Так о какой глупости может идти речь ? Почему вы обычные люди думаете что умнее людей которые руководят корпорациями .Мне с пеной у рта доказывали что их исключат ,где эти люди ?
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
вчера в 17:01
Суперлига нужна, однозначно - ведь тогда у наших клубов может появится возможность хоть раз в жизни дойти до полуфинала ЛЧ:)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:51
А этот чёрт всё хочет развалить футбол.
3ton
3ton
вчера в 15:56
Футбол - это бизнес и зрелище
3ton
3ton ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:54
Адекватное предложение , а то от УЕФА один негатив )))
Romeo 777
Romeo 777 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 15:42, ред.
Челси и до Абрамовича не опускался ниже 6-ого места (с 1996 года если быть точнее), играли в ЛЧ, выигрывали внутренние кубки, европейские кубки, в команде играли чемпионы мира и Европы. Хороший такой «середняк»)) Да, пришёл Абрамович в 2003, вложился в клуб, он сделал то, что и делали все ТОП клубы на то время (трансферы залог успеха, впрочем как и сейчас) + грамотная селекция и голодный грамотный Моуриньо тех времён сделали своё дело.
Ввели правило ФФП, и Челси с 2012 года живёт исключительно на свои средства.
И да, к слову, Челси рекордные деньги потратил на одного игрока лишь в 2011 году, 58 млн...А в далеких 2000х-2001х годах Ювентус за рекордные 52 млн покупал вратаря, Реал Зидана за 75 млн, Фигу за 62 млн, Парма Креспо за 55 млн...и все эти трансферы были рекордными на то время.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 15:34
Какая разница кто и как стал топ-клубом? Богатство это не преступление и не грех)
Зависть к более успешным и богатым не сделает других сильнее. Или борись или уступи дорогу)
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 15:30
А что хорошего Вы ждёте от УЕФА?)
Судьи УЕФА не работают на Атлетико. Может в суперлиге будут адекватные арбитры.
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 15:29
Поступают благородно. Дают всем шанс заработать и вступить в новую эру. Кто не успеет на суперский экспресс останется на обочине)))
swed27
swed27
вчера в 15:27
Лично я от Суперлиги не жду ничего хорошего
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 15:27
Если УЕФА не сядет за стол переговоров, то Супер Лига исключит на фиг из футбола УЕФА))))
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 15:10
Не нужна она....и точка!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:10
Либо здесь тонкая политическая игра, либо глупость руководителей Суперлиги. Как можно призывать УЕФА к диалогу? УЕФА ни за что и ни с кем не будет добровольно делиться куском этого рынка.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:28
Лол, "сильные". "Сильный" "Челси" был крепким середняком АПЛ в конце 90-х - начале 2000х, а МС еще ниже.

Абрамович просто ввалил в него полтора миллиарда долларов, вот он и стал топ-клуб.

Кстати, все помнят, что именно после прихода Абрамовича в "Челси" УЕФА придумал Fair Play, и сели в лужу, когда пришли шейхи из ОАЭ с еще большим количеством денег и ввалили еще больше в МС, а заодно в швейцарский суд в Лозанне, который отклонил их наказание на нарушение FFP.
milanetto10
milanetto10
вчера в 14:23
Ляпорта такая же ляпорта как и Перес
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:22
Правильно! Лучше пригласить сильнейших и обсудить создание этой лиги! Сильные хотят вызова, более сильного проекта, а слабые сбежали на свои исходные.
Брулин
Брулин
вчера в 14:14
При своих огромных бюджетах вы стали сливать игры представителям сегунды. Футбол - это история не только про деньги, поэтому проект был изначально мертворожденный.
Ozabot
Ozabot
вчера в 14:13
Дык ведь договорятся ))) Откинут кусок пирога чиновникам УЕФА, а те и сами будут с трибун вещать, что Суперлига это вселенское благо. И всем как всегда будет плевать на мнение болельщиков и интересы маленьких клубов. Потому что УЕФА это про бабки, а не про футбол.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 14:11
Ну выходите из УЕФА и создавайте свою Лигу. У вас же по уставу Лига, где почти все будет получать 15 клубов-основателей, поэтому УЕФА такой формат просто не подходит, в УЕФА тысячи клубов.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:01, ред.
Зачем УЕФА: Рубить сук на котором сидишь...

УЕФА не "услышит" приглашение Лапорта.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 13:45
Они хотят и там , и тут бабло срубать.
NOVA
NOVA
вчера в 13:41
правильно сказал, хоть что то есть хорошее в презике барсы, точнее мозги хоть в каком то направлении варят!! вот создали бы суперлигу и я бы посмотрел как бы уефа смогла бы в лч без этих команд?? поэтому им и жалко терять бабло. в карман то нечего будет класть!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:39
И смех и грех !!! У Барселоны самые большие проблемы с деньгами, задолженность клуба достигает 825 миллионов евро. Morgan Bank 🏦 убежал от этой суперлиги вместе со своими деньгами. Обычные банки уже давно не дают им деньги 💰. А Голдман сакс групп зная прекрасно всю ситуацию, хочет снять хороший куш и ещё не факт что они сойдутся в решении этой проблемы. Так что за супер пупер лигу можно забыть. Тут бы выжить !!! Всем Добра !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:39
Достали уже своим проектом
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