Шевченко: «Бывают такие матчи: что бы ты ни хотел, ничего не получается»

Главный тренер сборной Украины поделился мыслями после поражения в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с командой Австрии (0:1).

Игра была очень тяжелой, в первую очередь физически. Мы все время опаздывали, проигрывали дуэли, делали ошибки. Это говорит об усталости. Я видел команду, которой не хватало сил.

Во втором тайме ребята полностью выложились на поле. Бывают такие матчи: что бы ты ни хотел, ничего не получается. Рано или поздно это приводит к ошибкам. Потеряли простой мяч в середине поля, потом угловой и гол... После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру.