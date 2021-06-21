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Шевченко: «Бывают такие матчи: что бы ты ни хотел, ничего не получается»

вчера, 22:53
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 1Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями после поражения в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с командой Австрии (0:1).

Игра была очень тяжелой, в первую очередь физически. Мы все время опаздывали, проигрывали дуэли, делали ошибки. Это говорит об усталости. Я видел команду, которой не хватало сил.

Во втором тайме ребята полностью выложились на поле. Бывают такие матчи: что бы ты ни хотел, ничего не получается. Рано или поздно это приводит к ошибкам. Потеряли простой мяч в середине поля, потом угловой и гол... После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру.

Сборная Украины заняла 3-е место в группе С.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 23:22
Явные ошибки в физподготовке команды. Первый матч с Нидерландами - 🔥, игра с Македонией - второй тайм отстой, третий поединок с Австрией - полный упадок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:14
Хорошо, что в этом провале не ищут российский след.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:14
Сказал то хорошо.А выводы будут?
beefs
beefs
вчера в 23:08
ну что же бывает, в следующий раз получится...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:02
Надо признать, что австрийцы были на порядок быстрее, читали все что замысливали соперники, классно играли на опережение, один в один обыгрывали все практически , включая защитников. Украинцы были вроде как заторможенные, то ли переволновались, то ли просто силенок не хватало??? В целом очень слабо украинцы выглядели.
Австрии респект за игру!!!
Всем здоровья.
Futurista
Futurista
вчера в 22:59
"Бывают дни, когда опустишь руки,
И нет ни слов, ни музыки, ни сил." (С)...)))...
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 22:57
Лучше всего у вас скакать получается
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