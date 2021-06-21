Шевченко: «Бывают такие матчи: что бы ты ни хотел, ничего не получается»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями после поражения в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с командой Австрии (0:1).
Игра была очень тяжелой, в первую очередь физически. Мы все время опаздывали, проигрывали дуэли, делали ошибки. Это говорит об усталости. Я видел команду, которой не хватало сил.
Во втором тайме ребята полностью выложились на поле. Бывают такие матчи: что бы ты ни хотел, ничего не получается. Рано или поздно это приводит к ошибкам. Потеряли простой мяч в середине поля, потом угловой и гол... После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру.
Сборная Украины заняла 3-е место в группе С.
Австрии респект за игру!!!
Всем здоровья.
Австрии респект за игру!!!
Всем здоровья.