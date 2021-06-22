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Россия — лидер Евро-2020 по числу результативных ошибок

сегодня, 03:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная России уступила Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и покинула турнир.

Согласно источнику, российская команда на данный момент является лидером этого чемпионата Европы по количеству ошибок, которые привели к пропущенному голу (3). Ни одна другая сборная на турнире пока не допустила больше одной результативной ошибки.

Отметим, сборная России также входит в тройку худших команд Евро-2020 по точности передач и среднему числу ударов за матч.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:30, ред.
Вот! Сборная — лидер, входит в тройку! А мы тут переживаем и костерим их. ))
cska59
cska59
сегодня в 12:22
Хоть в чем-то первые.Вчерашний пас Зобнина,это вообще .......
112910415
112910415
сегодня в 11:54
итак, успехи-то есть !
Jack White
Jack White
сегодня в 11:44, ред.
Букмекерам пора линию делать на худшую сборную турнира. Хотя понятно, почему они этого не делают, так как Россия будет их просто разорять.
Блоссия
Блоссия
сегодня в 11:42
Да ладно, зато завоевали досрочно путевку домой. Может так и планировалось по плану Черчесова.
Знатог
Знатог
сегодня в 11:31
футболисты сборной, берегите здоровье украинских болельщиков. Они столько не выпьют.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ milanetto9 (раскрыть)
сегодня в 10:46
От такого богатства добровольно никто не откажется
13 RUS
13 RUS
сегодня в 10:36
Филя и Бузова не помогли...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:29
Это логичный итог Мутковского перевода Росфутбола на "проффесиональные" рельсы .
В наш футбол пришли чиновники-миллионеры, , агенты, функционеры от спорта и кучка приблатненных футболистов - миллионеров, для которых футбол это не игра, а способ наживы.
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 10:11
Вечный анекдот)
-Ты за кого болеть на евро будешь?
-За наших, конечно.
-Ну это понятно. А потом?
milanetto9
milanetto9
сегодня в 10:05
надоело честно говоря молчать, сборная где есть хорошие игроки не может вообще ничего показать,я честно не знаю что делать тренерскому штабу, правильно наверное будет уйти, в 2018 сборная показала свой максимум пора полностью менять подход к делу.
Анд-м
Анд-м
сегодня в 10:03
Поздравляю, хоть где то в лидерах! 💪😄👌
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:23
Пьедестал и лидерство-это наша судьба.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 09:23
:) мелочь, а приятно, хоть где то засветились!)
Пепс
Пепс
сегодня в 09:12
А сыкотно то играть под прессингом...)))
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 09:01
У нас очень существенная коррупционная составляющая, и это начиная с детского футбола,как итог получаем подобный результат.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 08:54
И так унизили,куда еще хуже
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 08:54
Ни один тренер не сделал бы разницу с такими исполнителями, в свои ворота забивает не тренер, а кривоногие миллиардеры.
Пепс
Пепс ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 08:36
Сборная Слуцкого на Евро 2016 лучше чтоль сыграла?
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 08:35
вот этот сборный заслуженно занимает 4 место
ildar_3871
ildar_3871 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 08:14
Стас неприкасаемый !
ildar_3871
ildar_3871 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 08:13
Надо менять систему начинать надо с Газпрома !
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 07:49, ред.
Ничего, ща поедут к стасу шашлыки жарить и там проявят своё мастерство.
Ваня Копчик
Ваня Копчик
сегодня в 07:49
Лидер, это звучит гордо.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 07:37, ред.
Все верно . чего тут скрывать я давно писал, любая команда начинается с обороны , а ее у нас нет, обьясню на двух вчерашних примерах - мне даже смешной показалась как наши играют в обороне - 4й гол особенно -три наших игрока парадным строем догнали и обогнали датского игрока с мячом, пробежали мимо него . развернулись и встали у ворот, но ни один из них не додумался сыграть с ним в отборе( должен был ближний к нему ) . а он спокойно прицельным ударом в это время забил мяч в угол. и второй момент ,Зобнин - любой думающий игрок отдает мяч вратарю в крайнем случае . либо когда некому отдавать ( все прикрыты ) ,либо когда он не знает что делать с этим мячом и " вдруг все ему стало по барабану " . видать у Зобнина не хватило извилин лучше распорядиться мячом в ЦЕНТРЕ ПОЛЯ и он решил зарядить мяч вратарю и это почти .повторюсь ,с центра поля и так у нас играют ЛУЧШИЕ ИГРОКИ СБОРНОЙ РОССИИ ,собранные Черчесовым, У меня нет слов !!!.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:29
А чему удивляться? В России нет футбола, нет ШКОЛЫ футбола, чтобы учиться футболу. Да и учить некому, учителей нет. Есть функционеры от футбола, возомнившие себя футбольными гениями и думающие только о гонорарах.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 07:13, ред.
Тут некоторые возмущались словами игроков сборной Дании перед матчем. Но они сказали правду, какой бы обидной она не была. Если не обыгрывать такую сборную России, то на Евро делать нечего. И они свои обидные слова подкрепили обидным делом. А приведенная выше статистика всего лишь ещё раз подтверждает их правоту. Если такую сборную не обыгрывать, то какую?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 07:13
В Дани проживает 6 млн человек , откуда столько футболистов ?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 07:11
    SHMEL258
    SHMEL258
    сегодня в 06:57
    Это худшая сборная на моей памяти и смена тренера вряд ли что изменит. Наш футбол мёртв, нет игры, нет игроков, а условные Тюкавины получают по миллиону в неделю, так куда им ещё стремиться?
    Так что, прав был когда-то Аршавин: Наши ожидания это наши проблемы?
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