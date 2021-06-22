Россия — лидер Евро-2020 по числу результативных ошибок

Сборная России уступила Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и покинула турнир.
Согласно источнику, российская команда на данный момент является лидером этого чемпионата Европы по количеству ошибок, которые привели к пропущенному голу (3). Ни одна другая сборная на турнире пока не допустила больше одной результативной ошибки.
Отметим, сборная России также входит в тройку худших команд Евро-2020 по точности передач и среднему числу ударов за матч.
В наш футбол пришли чиновники-миллионеры, , агенты, функционеры от спорта и кучка приблатненных футболистов - миллионеров, для которых футбол это не игра, а способ наживы.
В наш футбол пришли чиновники-миллионеры, , агенты, функционеры от спорта и кучка приблатненных футболистов - миллионеров, для которых футбол это не игра, а способ наживы.
-Ты за кого болеть на евро будешь?
-За наших, конечно.
-Ну это понятно. А потом?
-Ты за кого болеть на евро будешь?
-За наших, конечно.
-Ну это понятно. А потом?
Так что, прав был когда-то Аршавин: Наши ожидания это наши проблемы?
Так что, прав был когда-то Аршавин: Наши ожидания это наши проблемы?