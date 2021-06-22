Россия — лидер Евро-2020 по числу результативных ошибок

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сегодня, 03:59

Сборная России уступила Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и покинула турнир.

Согласно источнику, российская команда на данный момент является лидером этого чемпионата Европы по количеству ошибок, которые привели к пропущенному голу (3). Ни одна другая сборная на турнире пока не допустила больше одной результативной ошибки.

Отметим, сборная России также входит в тройку худших команд Евро-2020 по точности передач и среднему числу ударов за матч.