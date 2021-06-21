Украина всего один раз пробила по воротам Австрии в первом тайме

1624296177

вчера, 20:22

Сборная Украины встречается с Австрией (0:1, второй тайм) в третьем туре группового этапа Евро-2020.

Украинские игроки нанесли всего один удар в первом тайме – на 29-й минуте из пределов штрафной в створ ворот пробил Николай Шапаренко.

Это худший показатель сборной Украины на чемпионатах Европы.

Также в этом матче автор гола в ворота сборной Украины Баумгартнер покинул поле из-за травмы.