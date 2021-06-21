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Украина всего один раз пробила по воротам Австрии в первом тайме

вчера, 20:22
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 1Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Сборная Украины встречается с Австрией (0:1, второй тайм) в третьем туре группового этапа Евро-2020.

Украинские игроки нанесли всего один удар в первом тайме – на 29-й минуте из пределов штрафной в створ ворот пробил Николай Шапаренко.

Это худший показатель сборной Украины на чемпионатах Европы.

Также в этом матче автор гола в ворота сборной Украины Баумгартнер покинул поле из-за травмы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:00
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 21:31
    Хохлы были никакие.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 21:26
    Самый опасный момент за два тайма у ворот сборной Австрии, это удар игрока сборной Австрии по своим воротам на 61 мин., матча! Мог быть ещё один автогол на Евро-2020...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:11
    Украина разочаровала, но у нас разочарований не будет:
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:45
    Хохлы никакие. Но займет место выше наших, если мы вдруг продуем.
    А им очень не хочется попасть на Италию Лучше сразу вылететь...
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 20:34
    Во втором ещё хуже играют
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:25
    Ну и хватит 🚫!!!
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