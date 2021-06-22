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Россия — в тройке худших на Евро по точности паса и количеству ударов

сегодня, 01:08

Сборная России покинула Евро-2020, крупно уступив Дании — 1:4.

За три матча на турнире средняя точность паса у игроков российской сборной составила 76.7%. Это один из худших показателей на Евро. Хуже статистика точности передач лишь у Швеции (75.8) и Чехии (74.6) (любопытно, что обе команды прошли в плей-офф).

Также Россия в тройке худших по среднему числу ударов за матч (8.3). Ниже находятся финны (6.3) и венгры (5).

В то же время Россия — один из лидеров по среднему числу выигранных верховых дуэлей. В среднем у россиян 21 победа на втором этаже за один матч Евро. Выше только словаки (22) и шотландцы (25).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:49
Главное, в тройке, а остальное уже не важно. ))
112910415
112910415
сегодня в 06:53
это уровень, однако !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 04:32
Во всём среди худших.
Землянин
Землянин
сегодня в 03:17
Не удивительно, не глядя играем через вратаря, уж лучше по воробьям и в аут пулять, не так опасно было бы
Ozabot
Ozabot
сегодня в 02:52
Ай, да команда! Ни дня без рекордов!
alexgurzan
alexgurzan ответ jobss (раскрыть)
сегодня в 01:21
.
jobss
jobss
сегодня в 01:20
)
протон1
протон1
сегодня в 01:19
россия на первом месте по худшему результату на евро
karnager
karnager
сегодня в 01:15
Дерево обкакалось или выпрыснуло белую жидкость ?
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:14
.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:13
Плинтус приподнялся.
roniker_
roniker_
сегодня в 01:11
Как говорил нам тренер, выигранный вверх, это не тогда, когда мяч попал тебе в бестолковку,а когда он отскочил к своему.
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