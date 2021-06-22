Россия — в тройке худших на Евро по точности паса и количеству ударов

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сегодня, 01:08

Сборная России покинула Евро-2020, крупно уступив Дании — 1:4.

За три матча на турнире средняя точность паса у игроков российской сборной составила 76.7%. Это один из худших показателей на Евро. Хуже статистика точности передач лишь у Швеции (75.8) и Чехии (74.6) (любопытно, что обе команды прошли в плей-офф).

Также Россия в тройке худших по среднему числу ударов за матч (8.3). Ниже находятся финны (6.3) и венгры (5).

В то же время Россия — один из лидеров по среднему числу выигранных верховых дуэлей. В среднем у россиян 21 победа на втором этаже за один матч Евро. Выше только словаки (22) и шотландцы (25).