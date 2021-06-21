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вчера, 23:54

Сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4 в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Это поражение стало для россиян уже вторым крупным на групповом этапе. Ранее Россия проиграла Бельгии 0:3.

Таким образом, Россия повторила антирекорд сборной Дании, которая до сих пор была единственной командой в истории Евро, потерпевшей на групповом этапе два разгромных поражения. Это случилось с датчанами в 2000 году.

Кроме того, россияне установили антирекорд по числу крупных поражений на Евро.