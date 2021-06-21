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Россия повторила антирекорд сборной Дании

вчера, 23:54

Сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4 в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Это поражение стало для россиян уже вторым крупным на групповом этапе. Ранее Россия проиграла Бельгии 0:3.

Таким образом, Россия повторила антирекорд сборной Дании, которая до сих пор была единственной командой в истории Евро, потерпевшей на групповом этапе два разгромных поражения. Это случилось с датчанами в 2000 году.

Кроме того, россияне установили антирекорд по числу крупных поражений на Евро.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 06:34
В историю нелегко вляпаться, но мы постарались.....
112910415
112910415
сегодня в 06:22
всё-таки в историю себя вписали !
протон1
протон1
сегодня в 03:14
До чемпионата Европы по футболу 2021 года в России было две беды дураки и дороги. После Чемпионата Европы 2021 стало три - дураки, дороги и Черчесов
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:11
Главное — чтобы костюмчик сидел,
Непринужденно, легко и вальяжно.
Все остальное, поверьте, не важно,
Нет и не будет серьезнее дел.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Омеля (раскрыть)
сегодня в 00:07
То есть марка вашего 77 лучше, чем нашего?))))
Омеля
Омеля
вчера в 23:56
Украина vs Россия. Все же мы лучше смотримся...привет с Украины.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:56, ред.
И резюмируя:
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