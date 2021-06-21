Сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4 в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
Это поражение стало для россиян уже вторым крупным на групповом этапе. Ранее Россия проиграла Бельгии 0:3.
Таким образом, Россия повторила антирекорд сборной Дании, которая до сих пор была единственной командой в истории Евро, потерпевшей на групповом этапе два разгромных поражения. Это случилось с датчанами в 2000 году.
Кроме того, россияне установили антирекорд по числу крупных поражений на Евро.
Непринужденно, легко и вальяжно.
Все остальное, поверьте, не важно,
Нет и не будет серьезнее дел.
Непринужденно, легко и вальяжно.
Все остальное, поверьте, не важно,
Нет и не будет серьезнее дел.